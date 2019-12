“Nunca voy a olvidar los recibimientos que tuve durante años siempre que me iba de la casa, aunque saliera tres veces el mismo día, sus saltos y movidas de colita me llenaban de amor, me acompañaba en mis largas horas de insomnio y me acompañaba a cualquier hora a la cocina y al baño”, agregó en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.