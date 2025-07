Maribel Guardia hace llorar a sus seguidores con palabras que llegan al alma

Maribel Guardia todos los días extraña a su hijo. (Archivo/Archivo)

Maribel Guardia volvió a estremecer a sus seguidores al dedicarle unas palabras desgarradoras a su hijo, Julián Figueroa. El mensaje, lleno de amor y dolor, hizo llorar a muchos que aún sienten la partida del joven cantante.

“Julián, otra vez 9… Y aquí estoy, como cada mes, recordándote, extrañándote, sintiendo este amor inmenso que, lejos de apagarse, crece más y más en mi alma. Me sorprende amar tanto a alguien que ya no se puede abrazar… Y al mismo tiempo me rompe, no poder verte, no escuchar tu voz, no mirarte a los ojos. Te amo por siempre, hijo de mi alma”, comentó en Instagram al lado de una foto de ella y Julián.

Varios de sus seguidores le dejaron palabras de aliento, pero una de ellas le confesó que siempre le parte el alma cuando hace ese tipo de publicaciones.

“Me da infinita nostalgia ver las fotos de su hijo. Siempre he dicho que él tenía algo, un ángel que encantaba solo de verlo, su sonrisa y sus ojos eran únicos, definitivamente no era de este mundo, ojalá lo vuelvas a ver en algún día”, comentó la fiel seguidora de la tica.

Recordemos que el talentoso artista falleció el 9 de abril del 2023, tras sufrir un infarto al miocardio.