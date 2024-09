Maribel Guardia le dio una idea al padre Sergio que podría ayudarlo a cumplir su gran sueño

Maribel Guardia junto al padre Sergio Valverde durante la conferencia de prensa de la Torretón de la Alegría de este domingo. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Maribel Guardia llegó este jueves al país para los preparativos finales de la presentación que tendrá el domingo en el Palacio de los Deportes, en Heredia, durante la Torretón de la Alegría, que será de 2 a 6 de la tarde.

La actriz y cantante es el plato fuerte de la actividad benéfica organizada por la Asociación Obras del Espíritu Santo y con la que busca recaudar fondos para construir los Albergues Juveniles de la Alegría Torres del Espíritu Santo.

Guardia será parte de los artistas que se presentarán durante las cuatro horas de la maratónica, que será transmitida por todos los canales nacionales y algunas estaciones de radio, según dijo el padre Sergio Valverde, representante de la asociación.

En conferencia de prensa este jueves, el cura contó que la Torretón de la Alegría nació de una idea de Maribel Guardia, quien tras conocer el trabajo que hacen en la asociación le pidió a él pensar en algún evento donde ella pudiera dar su granito de arena.

“Ella con tanto amor me dijo que quería venir a cantar y ahí me puse a soñar y así nació esta torretón que la idea es hacerla año con año en el mes de setiembre, que es el mes del niño y la niña. Ella me dijo que quería ayudar y venir a cantar por los niños”, afirmó el padrecito.

Según Guardia, quien estuvo en la conferencia, ella quedó impresionada con el gran trabajo que hace el padre Sergio a través de la asociación y así le nació la iniciativa de poner su talento a la disposición en favor de los niños y jóvenes costarricenses.

“Cuando conocí al padre y todo lo que él hacía, aquello fue un ‘festival del moco’ de la emoción de ver cómo alguien tiene ese don. Necesitamos más personas como él y hablamos de la idea de hacer algo, como que artistas cooperáramos y viniéramos un grupo de artistas a ayudar. Estoy muy honrada y bendecida de que me hayan invitado y de que pueda yo, con un granito de arena, compartir en ese escenario con ellos”, refirió Guardia.

Maribel Guarda fue sorprendida con este detalle de una rosa con los colores de la bandera de Costa Rica y una foto de ella con su hijo Julián Figueroa, fallecido hace año y medio.

Maribel Guardia se pagó todo

Maribel asumió todos los costos de su traslado de México a Costa Rica para presentarse en la torretón el domingo por la tarde, así como los del show que hará. Contó que preparó un show musical con seis canciones y que estará acompañada en el escenario por bailarines costarricenses.

“Uno lo dice de la boca para afuera, pero es cierto que cuando uno se muere no se lleva nada más que las cosas que hizo en este mundo. Estoy feliz de estar aquí”, continuó Guardia, quien bailó y hasta cantó con la canción “Linda Costa Rica” en la actividad donde habló de su presentación del domingo.

Además de Guardia, en la Torretón de la Alegría estarán Malpaís, Bernardo Quesada, Éditus, Pato Barraza, Gaviota, Pedro Capmany, Hernán Villegas y Los Ajenos. Maribel se presentará en medio de todos ellos pues dejó claro que no quiso ser la última.

Maribel Guardia no se quitó los anteojos porque andaba toda trasnochada por una serie que terminó de grabar el miércoles muy tarde.

Según explicó el padre Sergio, las entradas para la maratónica están a la venta en el sitio eticket.cr con precios de 7.200 colones (general) y 20.500 colones VIP.

Las personas que deseen colaborar en el proyecto pueden hacerlo a través del sinpe móvil 8457-2024.