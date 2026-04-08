Maribel Guardia mostró cómo le quedó el tatuaje en honor a su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Julián Figueroa, quien cumplirá tres años de muerto. (redes/Facebook)

La actriz y cantante Maribel Guardia conmovió a sus seguidores al mostrar el resultado del tatuaje que se hizo en honor a su hijo, Julián Figueroa, quien está próximo a cumplir tres años de fallecido.

La artista decidió plasmar en su piel un diseño muy especial: el mismo ojo que su hijo llevaba tatuado en el pecho, un símbolo cargado de significado y conexión entre ambos.

El trabajo fue realizado por Carlos Serrano, el mismo tatuador que en su momento tatuó a Julián, lo que hizo aún más emotivo el proceso.

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“Quedé fascinada con el resultado de mi tatuaje, mi niño Julián por siempre en mi mente y corazón. Gracias a Carlos por su excelente trabajo”, escribió Maribel, dejando ver lo importante que fue para ella este homenaje.

Maribel Guardia se hizo el ojo de su hijo, el mismo que él se había tatuado tiempo atrás en el pecho. (redes/Facebook)

Días atrás, la también actriz había contado que deseaba hacerse un tatuaje para mantener vivo el recuerdo de su hijo de una forma permanente. Incluso, reveló que eligió a este tatuador porque tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con Julián, lo que le daba un significado aún más especial.

Figueroa, hijo también del cantante Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

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Con este gesto, Maribel Guardia demuestra que el amor de madre trasciende todo, pues este es su primer tatuaje, el cual se hizo en el antebrazo derecho.