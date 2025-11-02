Maribel Guardia rompe en llanto al mostrar el altar de muertos que hizo para su hijo Julián

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia no pudo contener las lágrimas este sábado, al mostrar el altar de muertos que preparó en su casa para su querido hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril del 2023.

Maribel Guardia no pudo contener las lágrimas al mostrar el altar de muertos que hizo para Julián. Fotografía: Captura Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

Un altar lleno de amor y recuerdos

Con la voz entrecortada, Maribel compartió con sus seguidores cada detalle del altar que hizo con la ayuda de “una niña muy linda”, lleno de símbolos que representaban la vida y pasiones de Julián.

“Tiene todos los elementos que Julián amaba. Julián amaba el bosque; una de las cosas que más lo hacía feliz era caminar ahí. Se sentía libre, tenía paz y respiraba profundo”, expresó la artista mientras mostraba un arco verde con luces, flores, corazones y mariposas.

“En muchas culturas las mariposas representan el alma. Son luz para mi hijo, para que venga para acá y se sienta acompañado y lleno de alegría”, añadió.

Así es el altar de muertos que hizo Maribel Guardia para su hijo Julián

Los objetos más queridos de Julián

Maribel explicó que el mantel morado simboliza la juventud en la que su hijo partió, a los 27 años, y que también colocó figuras de mariachi, una guitarra y botas de charro, objetos que él amaba.

“Andaba de botas por todo lado, hasta que daba vergüenza”, recordó con una sonrisa nostálgica.

En el centro del altar colocó un retrato de Julián, su favorito, aunque reconoció que le hubiera gustado que estuviera sonriendo: “Pero él era así, serio”, contó.

Maribel Guardia hizo un altar de muertos lleno de significado para su hijo Julián. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

“Espero que venga a darme un abrazote”

Al final del video, la actriz rompió en llanto al hablar del vacío que dejó su hijo.

“Hacer esto siempre da tristeza. Son sentimientos encontrados, porque cuando lo veo en la foto me parece que fue ayer que estaba aquí conmigo. Tengo que aprender a vivir sin abrazarlo”, dijo entre lágrimas.

“Espero que hoy en la noche venga y me dé un abrazote fuerte, y me lo voy a comer a besos”, concluyó conmovida.