Maribel Guardia sorprende al confesar qué hace para saber si mantiene su peso

Maribel Guardia, actriz y cantante, confesó que aún le queda un pantalón que guarda desde hace 15 años.

Maribel Guardia sorprendió a sus seguidores al confesar que aún utiliza un pantalón de mezclilla que tiene en su poder desde hace 15 años.

La actriz costarricense, radicada en México, contó que ese pantalón lo usa para medir si ha subido de peso.

La también cantante explicó que conserva el pantalón de mezclilla con el fin primordial de cuidar su medida, pues si lo puede cerrar sin problema es porque mantiene la misma talla.

A sus 65 años aseguró que tiene la gran suerte que casi ni sube de peso y que por lo tanto, tiene el clóset lleno de ropa que le queda desde hace años.

“Yo no sé qué es que un pantalón no me cierre”, afirmó la actriz.

LEA MÁS: Maribel Guardia puede rajar con algo que pocos artistas tienen en México

Maribel Guardia, de 65 años, asegura que no sabe lo que es que un pantalón no le cierre.

“Tengo la suerte de que como no subo de peso, tengo un clóset lleno de ropa que me queda de toda la vida, yo no sé qué es que un pantalón ya no te cerró o ya no te quedó. Dios Bendito, nunca he pasado por eso”, dijo.

La actriz de la obra teatral “Lagunilla mi barrio” resaltó que para ella es importante cuidar su aspecto físico y que por eso no se dejaría las canas, pues parte de su personalidad es arreglarse no por los demás, sino para sentirse bien con ella misma.

“Yo primero muerta que sencilla ¿Cómo que las canas? Esas cosas a mí no me gustan. Yo voy a ser toda cuquis, viejita, viejita, pero bien arregladita, con mi pelo teñidito, maquilladita. A mí no me van a encontrar en el aeropuerto con la cara lavada”, agregó la tica a los medios mexicanos.