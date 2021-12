Maribel Guardia sufre por la muerte de Carmen Salinas: “Gracias por defenderme y por apoyarme”

Maribel Guardia fue la actriz principal de la obra Aventurera, que dirigió Carmen Salinas. Instagram

Alguien que está sufriendo muchísimo por la partida de la actriz Carmen Salinas es la tica Maribel Guardia.

Ella recordó que su amiga odiaba los hospitales y que era injusto que una mujer tan llena de vida, que nunca dejó de trabajar, estuviera tanto tiempo hospitalizada.

“Vuela alto mi adorada @carmensalinas_56. Gracias por todo el amor que me brindaste, por las pláticas divertidas, las historias memorables, las lágrimas y las risas. Gracias por defenderme y por apoyarme. Te quedas en nuestros corazones por siempre. Descansa en paz”, escribió en su Instagram junto a varias fotos donde están juntas.

La noche del jueves, la familia dio a conocer el fallecimiento de Carmen, a sus 82 años, luego de permanecer hospitalizada en estado de coma desde la noche del 11 de noviembre, a causa de una hemorragia.

“Carmen es insustituible, era como la mamá de México, lo que ella decía, opinaba, la manera en que trataba a la prensa. Esa mujer no paraba de trabajar, recuerdo que estaba en el camerino con ella, que le dolían las rodillas y nada más salía a escena y a bailar mambo, a cantar, porque bailaba y cantaba precioso”, dijo la costarricense a El Universal.

Su aventurera

Fue Carmen Salinas quien estuvo al frente de la versión teatral de la película Aventurera a finales de los noventa, con personalidades como Edith González, Itatí Cantoral, Niurka Marcos y Maribel Guardia, esta última en el papel principal, por lo que ella recuerda con mucho cariño esa época.

“Para mí ella fue la verdadera Aventurera, estuvimos todas las aventureras junto a ella. El escenario con esa mujer fue un aprendizaje enorme de cómo se para uno frente al público y lo maneja, porque ella sabía cómo manejar al público, cómo hacerlo reír, cómo hacerlo llorar, tenía esta devoción y respeto en el escenario, que era una gran escuela para quienes estaban con ella”.

Recordó que siempre protegió a sus aventureras, las consentía y las defendía.

“Más allá de que la consideraba mi amiga, siento que es una figura irremplazable en la historia de la comedia mexicana. Me quedo sin palabras con Carmen, porque me deja un grato sabor de boca haberla conocido y mi corazón lleno de alegría y, por otro lado, me tenía con el corazón partido pensar que estuvo en un hospital por tanto tiempo, eso me tenía con mucho dolor”, mencionó Maribel a la prensa mexicana.

Los familiares de la primera actriz no han comunicado aún cuándo será su funeral, pero agradecieron todo el apoyo y los mensajes de condolencias.

Salinas tenía un mes de estar internada en el hospital tras sufrir un derrame cerebral que la condujo a un coma y horas antes de terminarse el 9 de diciembre su corazón dejó de latir para siempre.