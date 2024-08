Maribel Guardia tuvo que desmentir un terrible rumor sobre ella que es tendencia en TikTok

Maribel Guardia tuvo que salir a desmentir su muerte luego que circulara en TikTok este 15 de agosto que había fallecido. (Instagram)

El nombre de Maribel Guardia se volvió tendencia en las últimas horas al trascender en TikTok y en X (antiguo Twitter) que supuestamente había muerto.

La actriz costarricense tuvo que hacer un video para aclarar que todo es mentira que “no estaba muerta, andaba de parranda”.

La falsa noticia circuló este 15 de agosto en México y tuvo que interrumpir la grabación de su nueva serie “Cómplices”, que se verá pronto en la plataforma ViX, para desmentir dicho rumor.

Maribel, de 65 años, contó que hubo mucha gente que la llamó preocupada y que hasta llamaron a su esposo Marco Chacón para darle el pésame.

“Esteba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome: ‘¿no estas muerta?’. No estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame, bueno, qué cosa hay gente que no tiene nada que hacer e inventan estas cosas a través de las redes sociales, que pueden causarle tanto dolor a la gente, sobre todo a mi familia, a las personas que me quieren”, dijo en un video que compartió en sus redes.

El video lo hizo justo en el cámper que tiene como camerino para alistarse para la grabación de la serie, que se está filmando en México, junto a Lucía Méndez, Laura Flores y Marjorie De Sousa.

Maribel Guardia no estaba muerta, andaba de parranda

En el mismo video conversó con Lucía Méndez sobre cómo querrían que fuera su funeral y Maribel confesó que ella no quiere que la metan a un ataúd sino que prefiere que le incineren.

“Yo no quiero que me metan en una caja de muerto el día que me muera, no quiero que me velen tampoco, que me incineren luego, luego y ya valió. Ya me ponen ahí en la cajita y el que quiera ir a verme pues que me vea en la cajita y ya no en la de muerto (ataúd)”, mencionó.

LEA MÁS: Maribel Guardia protagonizará serie junto a tres actrices mexicanas

La actriz Lucía Méndez le contó que ella quiere le lleven mariachi el día de su funeral y que también desea que la incineren.

Maribel contó además que ella ni ha visto la noticia que sacaron de su muerte porque no se enfoca en eso, pero que se enteró por las llamadas que recibió de sus seres queridos.

Maribel Guardia contó que las cenizas de su hijo Julián Figueroa las conserva en su casa.

Además, habló sobre que quieren que hagan con sus cenizas cuando ya su corazón deje de latir y con las de su hijo José Julián Figueroa.

“La verdad es que ya compré un nicho para que el día que me muera me pongan en una iglesia con mi hijo, ahorita a mi hijo lo tengo conmigo en mi casa y eso me da mucha paz, en algún momento lo cambiaré a la iglesia y el día que yo me muera que me pongan ahí junto a él. Todos nos vamos a morir y que ya me tiren donde sea no importa”, mencionó.

En esta serie “Cómplices” también saldrá el actor costarricense Gary Centeno, quien recientemente dio mucho de qué hablar al participar en el reality Top Chef VIP de Telemundo.