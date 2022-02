Maribel Guardia: “Yo hubiera sido feliz con un hijo gay”

La cantante y actriz Maribel Guardia dice que ella hubiera sido feliz si su hijo hubiera sido gay.

La guapísima tica, de 62 años, se pronunció a favor de la comunidad LGBTQ+, cuando reveló a la prensa mexicana que no tendría ningún problema si Julián Figueroa hubiera tenido preferencias diversas.

Maribel Guardia Maribel Guardia no se anda por las ramas cuando le preguntan temas de derechos. Youtube.

La intérprete explicó que la empatía que tiene por las personas pertenecientes a esta comunidad proviene desde la familia, ya que tenía un tío homosexual, según Infobae.

En una entrevista recuperada por el matutino Sale el Sol, la actriz de “Una familia con suerte” compartió que no hubiera tenido problemas con tener un hijo homosexual gracias a la inclusión que le fue inculcada en su familia.

“Ay, yo hubiera sido feliz con un hijo gay porque son maravillosos, adoran a las mamás, las cuidan, las procuran. Son los mejores hijos del mundo”, explicó la intérprete, de 62 años.

La actriz oriunda de San José, destacó que si alguien tiene un familiar homosexual debería amarlo y apoyarlo con sus decisiones: “Yo creo que si alguien tiene la suerte de tener un gay en su familia tiene que valorarlo mucho”, dijo.

La también modelo detalló que dentro de su entorno familiar su tío homosexual le regaló su primer traje para dar comienzo a su carrera. Sin embargo, tuvo que salir del país porque persistía un ambiente social muy hostil para las personas LGBTQ+ y tuvo que migrar a Estados Unidos.

“Yo tuve un tío gay y era el más amoroso, el más tierno, el más lindo. Mi primer traje de show me lo regaló él; lo usaba él para cantar. Entonces un día me confesó: ‘Mijita, es que yo lo utilizaba’. Me sentí muy afortunada de que me confesara eso. Él se salió de Costa Rica porque era gay. En esa época era un ambiente muy cerrado, se fue a Los Ángeles”, dijo Maribel.

Maribel Guardia Maribel Guardia siempre ha mostrado apoyo a la comunidad diversa. Facebook.

Tras la declaración, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien es gay, señaló que Maribel Guardia debería de cuidar sus declaraciones, ya que en México todavía no se ve con tanto respeto a las personas homosexuales.

“Yo creo que y lo digo como gay. Las mamás que tiene hijos gais, sufren mucho porque estamos en un país que discrimina a los homosexuales. Entonces Maribel debería de pensarlo mejor al decir eso, porque las burlas son demasiadas”, explicó el también presentador de Sale el Sol.

La reconocida intérprete tuvo a su único hijo, Julián Figueroa de 27 años, con el afamado cantautor mexicano, Joan Sebastian.

Incluso, hace unos años en México anduvo el rumor de que el retoño de la tica era homosexual, algo que molestó mucho a la costarricense debido a que le parecía una estupidez que se anduvieran inventando cosas así, siendo Julián apenas un adolescente.