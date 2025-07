Maricruz Leiva está hospitalizada otra vez

Maricruz Leiva, expresentadora de 7 Estrellas, está en el hospital (Jorge Castillo)

Maricruz Leiva está hospitalizada de nuevo, pero esta vez por una “singraciada”, como ella misma describió el momento de salud que atraviesa.

La expresentadora de 7 Estrellas tuvo un pequeño accidente que la hizo acudir a la clínica de su comunidad y después a un hospital privado de Santa Ana.

Según contó en su cuenta de Instagram, tuvo un golpe muy fuerte en el hombro que la hacía quejarse mucho de dolor y decidió ir a revisarse.

LEA MÁS: Majo Ulate reveló por qué se operó con doctora que tiene broncón pendiente con Maricruz Leiva

Maricruz Leiva otra vez en el hospital

En la clínica le recomendaron que lo mejor era hacerse unas placas de rayos X para descatar o comprobar si se fracturó y por eso acudió a un centro médico privado.

Las placas determinaron que no se quebró el hueso, pero igual debía hacerse una resonancia para “ver cómo está el manguito rotador porque, al parecer, se lastimó”.

LEA MÁS: Maricruz Leiva reaccionó así al enterarse que Majo Ulate se operó con la doctora que ella demandó

Maricruz debió pasar la noche de este martes internada para continuar con su tratamiento.

“Muchas gracias porque mucha gente me ha escrito. Gracias a Dios no tengo quebrado el hombro, pero sí del golpe que me di tengo un hematoma muy grande que se hizo por dentro y, obviamente, ha provocado una gran inflamación por todo el hombro y eso es lo que ha provocado ese dolor tan intenso”, dijo.

Leiva ahora deberá acudir a terapia física para volver a movilizar su brazo sin sentir tanto dolor. ¡Pronta recuperación!