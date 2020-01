– Cuando uno tiene un accidente de tránsito como el que yo tuve, no es fácil. Ni siquiera las primeras veces me era fácil montarme en el carro, me costaba montarme en la ambulancia cuando me llevaban a terapia. Yo tuve como tres ataques de pánico montada en el carro con mi esposo, después no podía montarme en la parte de adelante, solo atrás. Fueron muchas etapas las que tuve que ir pasando, hasta que ya logré montarme de copiloto. No podía estar adelante, de solo pensarlo me invadía el miedo, me sudaban las manos, temblaba y se me agarrotaban los brazos horrible. El trauma que te queda después de un accidente de tránsito es espantoso.