Marilin Gamboa celebra su cumpleaños “lejos de toda agresión y de abusos”

Marilin Gamboa dice sentirse más plena y feliz ahora que está soltera. Instagram (Instagram El Chinamo)

Marilin Gamboa está cumpliendo años este 24 de diciembre y dice sentirse una mujer mucho más plena y feliz que antes.

La presentadora de 7 Estrellas y del recién terminado programa El Chinamo, aseguró en una publicación que hizo que la paz que siente ahora no se compara con nada.

Además, recalcó que ahora lo más importante es que se siente lejos de agresiones y abusos.

Ella se separó de su esposo, el empresario Ramón Aguilar, el año pasado, ¿se referirá a él?

“Tenía muchos años de no sentirme tan cómoda conmigo, tan plena y realizada. ¡Tan yo! Me siento amada, protegida, resguardada e imparable. Y lo más importante: lejos de toda agresión y de abusos. Sin tener que aparentar nada, ni solapar nada. Sin tener miedo incluso para dormir… sin castigos ni inmoralidades. ¡La paz no tiene precio! Y este es mi mejor regalo.

“Gracias infinitas a Dios. Desde ya, gracias a mi familia y a mis amigos cercanos que han estado para curarme y fortalecerme. He vuelto a nacer. Gracias a ustedes, por respetarme, apoyarme y motivarme”, publicó en su Instagram.

La presentadora de Teletica se casó en el 2015, pero se separó el año pasado. Archivo

La conductora de canal 7 nunca se ha referido a las verdaderas razones por las que se separó de su esposo, con quien se casó en el 2015.

“Les deseo una vida libre de agresiones”, concluyó en su posteo.

Según el registro del Tribunal Supremo de Elecciones, la pareja aún sigue casada, pues, al parecer, no han llegado a un acuerdo para finiquitar los detalles del divorcio, a pesar de que tienen más de un año separados.

Marilin está cumpliendo 47 años, por aquello de los agüizotes.