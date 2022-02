Marilin Gamboa denuncia que sufre de acoso

Marilin Gamboa contó que a pesar que ya denunció a esta persona y le ganó el juicio aún la sigue hostigando. Archivo (Tomada del Facebook de Marilin Gamboa)

La presentadora Marilin Gamboa usó su cuenta de Instagram para denunciar que sufre de acoso digital.

La conductora de 7 Estrellas escribió en sus historias que desde hace meses una persona, de la cual no reveló su nombre, usa sus publicaciones para sacarlas de contexto, con el fin de desmeritar su integridad y su imagen.

Además, contó que a esta misma persona la demandó el año pasado por el delito de injurias y calumnias y que, aunque le ganó el juicio en agosto, la sigue día a día con sus hostigamientos.

“Si no he salido mostrando el documento que indica que esta persona ha hecho falsas denuncias, falso testimonio y que no mostró pruebas para respaldar su atroz acusación en mi contra, ha sido por respeto a mí y a mi familia, porque no me gusta verme envuelta en este tipo de situaciones”, escribió.

La presentadora se reservó el nombre de la persona que la está acosando. Instagram

Mari confesó que siente preocupación y miedo por la forma en que esta persona está obsesionada en hacerle daño.

“Ya esto para mí es atemorizante y me genera mucha angustia”.

Gamboa dice que aunque el bullying, hostigamiento y el acoso no sean agresiones físicas, igual matan a quienes los sufren.

“Me siento atrapada entre la indefensión porque me tengo que ver hasta limitada de usar mis redes para no darle material a esta persona”, agregó.

Marilin confesó que esta situación le provoca mucho miedo y preocupación. Instagram

La guapa dice le está costando mucho sobrellevar esta situación y que ya no encuentra qué hacer para que la dejen en paz.