Marilin Gamboa dice bastante de más al denunciar algo que le hicieron y le tira a alguien tieso y parejo

Marilin Gamboa presentó 7 Estrellas hasta finales de agosto.

Marilin Gamboa no se guardó nada y tiró sapos y culebras en una advertencia pública que hizo este jueves y en la que tiró algunos filazos dirigidos a alguien que no mencionó.

En Instagram, la expresentadora de canal 7 habló del asunto que la tiene bastante molesta, pues está poniendo en juego su reputación con la gente.

Resulta que el nombre y la imagen de la simpática morena los están usando en redes sociales para promocionar unas cremas de las que ella aseguró no saber absolutamente nada.

Sobre la publicidad que circula, Marilin tiene dos teorías: que puede ser una estafa o el método que está usando una persona que ella conoce para ensuciar su imagen.

Marilin Gamboa hizo varias publicaciones en Instagram hablando del tema. (Instagram)

“Está circulando una publicidad que no tiene nada que ver conmigo. Usan mis fotos y mi nombre para vender unas cremas haciéndoles creer a las personas que yo las uso y no es así. No tengo referencia alguna y puede ser una estafa usando mi nombre.

“También esto puede ser un nuevo método de una persona a quien conozco que es muy experto en tecnología y en asuntos digitales que se han encargado de hacerme mucho daño y le molesta verme bien. Puede ser que esté recurriendo a este método gracias a su gran conocimiento en sistemas, programaciones y accesos para querer hacer burla colectiva de mí y querer seguir haciendo hasta lo imposible por ensuciar mi imagen.

Marilin Gamboa estaría hablando de su todavía esposo Ramón Aguilar. (Instagram)

“Porque sus ofensas y amenazas siempre han sido usando mi condición de mujer, mi integridad y mi imagen profesional para devaluarme a toda costa. Así son los sociópatas, buscan métodos ‘elegantes’ para, según ellos, seguir agrediendo a sus víctimas y hacerlo sentir a uno que nos mantienen vigilados y controlados y como ya me salí de su círculo de agresión y violencia, y me ve bien… debe estar que se vuelve más loco porque no me ha visto destruída como ha amenazado y quiere generar agresión psicológica y social”, escribió Marilin en varias publicaciones que hizo en Instagram sin mencionar ningún nombre.

Gamboa dijo que cualquiera de los dos escenarios que sean, es importante que la gente sepa que ella no está promocionando ningún producto de ese tipo, ni autorizó a usar su imagen.

Marilin Gamboa dijo bastante en su advertencia pública. (Instagram)

“No sé si las cremas existen o son efectivas o son un veneno, no sé nada”, dijo la expresentadora de 7 Estrellas.

Antes de finalizar el mensaje, Marilin mandó otro filazo: “Hay gente muy mala, aunque se vean elegantes y parezcan caballeros”.