Marilin Gamboa dice que se cansó de trabajar 12 horas al día

Hace unos días la presentadora Marilin Gamboa hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y contó que se cansó de trabajar 12 horas diarias y de comer en su carro.

Marilin Gamboa tiene razón, trabajar 12 horas no es humano. (Jorge Castillo)

La conductora de 7 Estrellas contó que ahora si acaso bretea tres o cuatro horas al día y que por eso se está dedicando a dar consejos financieros a través de un podcast y en sus redes sociales para que más gente sepa aprovechar mejor su tiempo y se deje de preocupar tanto por el dinero.

En la transmisión además contó que antes la gente se burlaba de ella porque andaba con su lonchera llena de comida y no era por no gastar dinero en la calle, sino porque muchas veces ni le daba chance de comer en el trabajo.

LEA MÁS: ¡Hasta Maribel Guardia reaccionó ante semejante fotografía de Glenda Peraza!

Además, confesó que el hecho de comer alimentos saludables y no procesados es la que la mantiene así de joven y de no aparentar la edad que tiene.

“Yo ahora estoy vieja, pero creo que la piel y todo no la tengo de la edad que yo tengo (47 años), pero eso tiene que ver mucho por la alimentación que yo llevé, yo pude haber comido comida chatarra mientras trabajaba, pero decidí que no, entonces, andaba con una lonchera para arriba y para abajo y la gente se burlaba de mí y a mí me hacía gracia algunos días, pero otros días me daba mucho dolor, me daba tristeza saber y yo decía: ‘¿hasta cuándo voy a terminar de andar corriendo como la loca y yo sentada en el carro’?”, dijo.

Marilin también contó que fue lo más feo de cuando tenía su propia empresa de mercadeo y le tocaba trabajar duro para sacarla adelante.

LEA MÁS: Esto cobra Bryan Ganoza por una foto suya en OnlyFans

“Voy a decir algo que no quiero caer mal, pero yo con mis colaboradores, en una oficina lindísima, con refrigeradora, microondas, les estoy hablando de algo bonito (...) y ellos se podían dar el lujo de comer, de tomar café en la mañana, de hacer merienda, de almorzar ahí sentaditos viendo las noticias, todos en el comedor ahí, y yo comiendo en el carro, que era la dueña de la empresa. No creen que eso es para que yo me ponga a pensar que por qué si tengo 15 años en este negocio, por qué a la hora de la hora yo estoy todavía comiendo en el carro”, expresó.

Ahora que se dedicó a estudiar o leer, como dijo ella, sobre cómo manejar mejor su dinero y su tiempo, dice haber encontrado la fórmula perfecta para solo trabajar unas cuantas horas y poder comer tranquilamente como tanto había deseado.