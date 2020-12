Estoy muy agradecida con la pandemia porque nunca he sido tan optimista como tal vez suene ahora. Sí me deprimí como mucha gente, porque yo soy mi propio jefe (tiene una empresa de mercadeo), pero me mostró una parte de Marilin interesante, una mujer convencida, fuerte y arriesgada. Nunca había disfrutando tanto mi casa como hasta ahora, de tener mi jardín y dedicarle más tiempo a mis matitas, he desarrollado otros talentos ocultos como por ejemplo, cocinar.