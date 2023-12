Marilin Gamboa se sinceró y habló del tema al que le huía: ser mamá

Marilin Gamboa habló de los intentos que tuvo para ser mamá. (Instagram)

Marilin Gamboa habló de uno de los temas más sensibles para ella y del que había evitado referirse por muchos años: la maternidad.

La expresentadora de canal 7 había dicho en varias ocasiones que no podía tener hijos por un tema de salud, pero nunca entró en detalles por lo doloroso que era eso para ella.

Sin embargo, el jueves por la noche la empresaria se sinceró y contó que en un momento de su vida, los médicos le advirtieron el riesgo de muerte que corría ella o el bebito, si en algún momento llegara a quedar embarazada.

Gamboa aceptó que tras el diagnóstico médico, ella intentó varias maneras para tener hijos, pero ninguna de las opciones le resultaron.

“Tuve que, prácticamente, despedirme de esa ilusión (de ser mamá), aunque de verdad que sí lo intenté”, contó Marilin en algunas historias en Instagram.

“Empecé a someterme a tratamientos para poder gestar, pero las circunstancias no se daban, no se dieron; y otra alternativa que tenía era la adopción, pero en ese momento, en la situación que atravesaba, no me apoyaron. Me decían que no (a adoptar), que jamás, que tenía que ser mío, no adoptado”, dijo la radiante expresentadora de 7 Estrellas.

Gamboa, que está por cumplir 48 años, no mencionó a ninguna persona ni aludió a nadie en su comentario, que es bastante revelador en comparación con lo que ella había hablado públicamente del tema.

Marilin Gamboa y su lucha por ser mamá

En julio del 2018, Marilin respondió unas preguntas que le hicieron en redes sociales donde le cuestionaban el tema de ser mamá.

“Ya les había dicho que no puedo (tener hijos), y la verdad no quiero entrar en detalles”, afirmó la morena en aquel entonces, cuando dijo que de 548 preguntas que le hicieron, unas 500 estaban relacionadas con ese tema.

“Veo que hay preocupación. Les agradezco mucho el interés. Una vez más reitero: lamentable no puedo (ser mamá) por un asunto de salud”, agregó a las respuestas que dio al tema hace cinco años.