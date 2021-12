Mario Baracus de los Toros del 6 sueña con ser narrador taurino en televisión

Mario Baracus, personaje de Toros del 6, es parte de los juegos Los Magníficos junto al Galán. Cortesía

En las transmisiones de los Toros del 6 no puede faltar el juego de “Los magníficos” y uno que se ha ganado el cariño del público, en especial por las embarcadas que le pega “el Galán”, es Mario Baracus.

Lo que muy pocos saben es que este personaje, que nació para las corridas de Zapote en 2019, es interpretado por Fernando Castro Badilla, vecino de Golfito, quien años atrás fue montador de toros y sueña con ser narrador taurino en tele.

Fernando contó que él se gana la vida vendiendo cilindros de gas y que así fue como conoció al actor Edgar Cartín (el Galán), quien lo había invitado a participar en una de sus secciones de Informe 11 Las Historias y que cuando le propuso ser Baracus no lo dudó porque estar metido en el redondel es su pasión.

“Ser Baracus es muy bonito aunque el Galán me pase embarcando, estos días he estado recibiendo cacho (golpes por el toro) y el público me pasa preguntando cómo sigo y me escriben los amigos, pero todo es parte del vacilón”, dijo Suricato, como lo conocen en la zona Sur.

Lo lleva en la sangre

Desde que estaba carajillo Fernando se la pasaba metido en fincas llenas de ganado, así fue como aprendió a torear, a montar toros y todo lo que tiene que ver con la actividad taurina.

De hecho, actualmente se dedica a narrar corridas en pueblos y uno de sus grandes sueños, según dijo, es narrar en televisión.

“Una vez no había narrador de toros en una corrida y me animé. Cañero (Jorge Arturo González) dijo una vez que yo soy uno de los cuatro narradores más buenos del país, y aunque estoy muy feliz con el personaje de Baracus, lo mío es la narración taurina”, dijo sacando pecho.

El golfiteño contó que para poder estar en todas las corridas y hacer reír al público con su personaje se está quedando a dormir donde un familiar en Cartago para no tener que viajar tanto.