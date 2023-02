Mario Chacón le responde a mujer que se le fue de plancheta con un comentario en redes

Ya vimos que nadie es un billete de 10 mil para caerle bien a todo mundo y así le pasó a Mario Chacón. (Lilliam Arce)

El integrante de la Media Docena, Mario Chacón no se dejó y le respondió fuerte, pero con respeto, a una mujer que se le fue con los tacos de frente en redes sociales.

El intérprete de Maikol Yordan será el invitado de esta noche del programa A Cachete, de Luis Carlos Monge, y una vez que el periodista hizo el anuncio, la señora aprovechó para mandarle el filazo a Marito, quien por lo general no anda metido en broncas de este tipo.

“Uy no, ese Mario no es de mi agrado para nada. De artista, humorista, fatal aparte de que no me gusta para nada la Media Docena, demasiado mala, bueno es mi criterio y en cuanto a Rigo me gusta mucho su manera de ser buen humorista, El Sepulturero, como es conocido, saludos Luis Carlos y muy bueno su programa me gusta mucho”, dijo la señora llamada Olga.

Video en el que Mario Chacón salva a un colibrí es lo más tierno que verá hoy

De inmediato, muchas personas empezaron a defender a Chacón y a etiquetarlo para que viera lo que estaban diciendo de él y este reaccionó.

“Ah, sí, doña Olga, si le caigo tan mal es una muy buena decisión no ver el programa porque no se va a divertir como lo hicimos nosotros ¡Saludos y bendiciones para usted y su familia!”, le contestó el actor.

Ya ven, en redes sociales se ve de todo e incluso a figuras que no se meten con nadie les va mal en este mundo virtual.