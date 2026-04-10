El último deseo que Mario Chacón le cumplió a un gran amigo antes de que muriera

Mario Chacón, actor de La Media Docena, recordó a un gran amigo mexicano al que quiere mucho. (Instagram/Instagram)

El actor Mario Chacón conmovió a sus seguidores al recordar a uno de sus grandes amigos: el comediante mexicano Gustavo “Gus” Rodríguez, a seis años de su fallecimiento.

A través de un video, el miembro de La Media Docena no solo rindió homenaje a quien describió como “uno de los mejores amigos” que tuvo, sino que también compartió recuerdos muy personales de una amistad que superó fronteras.

El herediano recordó con especial emoción la última vez que se vieron sin saber que se darían el abrazo que más guarda en su corazón.

“En enero del 2020 tomé una de las mejores decisiones de mi vida: ir a visitarlo”, contó.

Cabe recordar que para ese momento nadie sospechaba que dos meses después una pandemia cambiaría el mundo por completo y acabaría con la vida de muchos.

Sin pensarlo dos veces, viajó hasta México para sorprenderlo en un restaurante, donde además se vistió de mesero para que no lo reconociera, un momento que hoy atesora profundamente.

“Es una de las mejores experiencias que guardo, con bonitos recuerdos”, afirmó, destacando lo importante que fue ese encuentro antes de la partida del creativo, quien falleció en abril de ese mismo año.

Mario Chacón recordó a su gran amigo mexicano Gus Rodríguez

La voz de los programas de Derbez

Chacón también resaltó el legado de Rodríguez en la comedia, recordándolo como un “genio” que dejó huella en producciones como “Derbez en cuando” y otros proyectos junto al actor mexicano Eugenio Derbez.

“¿Les ha pasado que han perdido a un ser querido, un familiar, un buen amigo, que entre más pasa el tiempo lo recuerdan con más cariño? Nos pasa con Al derecho y al revés", menciona en el video.

El día de la visita sorpresa Mario Chacón le llevó una camiseta del Herediano a su gran amigo Gus Rodríguez. (rede/Instagram)

Más allá de la nostalgia, el actor quiso además hacer una reflexión sobre el valor del tiempo y las personas.

“Queda un profundo agradecimiento por esas oportunidades que nos da la vida de conocer personas únicas. Así que aprovechemos el ratito que estamos acá”, concluyó.

Sus palabras tocaron a muchos, demostrando que, aunque pasen los años, hay amistades y recuerdos que nunca se borran.