Mario Giacomelli reacciona así a la histórica nominación del tico Felipe Pacheco a los premios Óscar

El experimentado crítico de cine Mario Giacomelli reaccionó con gran efusividad a la nominación al Óscar que obtuvo el costarricense Felipe Pacheco, un logro que ya es considerado histórico para el país.

Pacheco se convirtió en el primer costarricense nominado a los Premios Óscar, otorgados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, marcando un antes y un después para el cine nacional.

Felipe Pacheco es ingeniero de sonido y trabaja desde hace años para Hollywood. Fotografía: Cortesía. (Cortesía Claudia Poblete/La Nación)

LEA MÁS: Tico que trabajó en ‘Oppenheimer’ y ‘Wakanda Forever’ dará charla gratuita hoy en San José

El tico es finalista en la categoría de mejor sonido por su trabajo en la película Sinners (Pecadores). La ceremonia de los Premios Óscar se realizará el 15 de marzo, fecha en la que se conocerá si Pacheco logra llevarse la estatuilla dorada.

El mensaje emocionado de Giacomelli

A través de su perfil de Facebook Buen cine, Giacomelli no ocultó su emoción y orgullo por el reconocimiento al talento costarricense en Hollywood.

“De todo corazón felicito a Felipe Pacheco, quien se acaba de convertir en el primer costarricense nominado al premio Óscar, por su trabajo en ‘Pecadores’ (Sinners). Es esta una hazaña histórica para el país... y como si fuera poco, Pacheco tiene fuertes probabilidades de ganar. Sería un reconocimiento ampliamente merecido. Mis mejores deseos para él y sus colegas nominados. ¡Grande, Felipe!”, escribió el crítico.

Mario Giacomelli es uno de los críticos de cine más conocidos del país. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Recuerda a Mario Giacomelli? Popular crítico de cine nos habla de su nueva vida tras Teletica

Un tico consolidado en Hollywood

Felipe Pacheco, ingeniero de sonido, vive en Los Ángeles desde el 2015 y es uno de los sonidistas más reconocidos de Hollywood.

En su trayectoria destacan producciones de alto perfil como Oppenheimer, de Christopher Nolan, Capitán América: Guerra Civil y Pantera Negra: por siempre Wakanda, entre otras.

Dura competencia por la estatuilla

El costarricense compite por el Óscar junto con los responsables del sonido en las películas F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Sirat, según el sitio web oficial de la Academia.

LEA MÁS: Para Mario Giacomelli, esta es la mejor película costarricense de la historia