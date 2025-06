Mario Segura en su regreso a Teletica: “El futuro de canal 7 está en manos de Dios”

Mario Segura volvió a Teletica Deportes tras siete años de su salida por pensión. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Teletica Deportes sorprendió este sábado con el regreso a su transmisión inaugural del Mundial de Clubes de su exdirector Mario Segura.

Jorge Martínez, director de esa unidad de Televisora de Costa Rica, explicó que invitaron a don Mario en homenaje por su legado, debido a que Teletica Deportes inició este sábado una nueva era con un set de última tecnología.

LEA MÁS: ¡Mario Segura regresó a Teletica!

“Usted es el homenajeado de esto porque usted estrenó muchos set y hoy (sábado), qué dicha que sea con usted que podamos disfrutar de este set tecnológico, muy novedoso y ojalá aprovecharlo muchísimo”, afirmó Martínez.

Don Mario estaba feliz con la oportunidad de sentarse de nuevo frente a las cámaras de canal 7, empresa a la que le tiene un cariño enorme y de la que, afirmó, nunca se fue.

Mario Segura fue invitado a la transmisión de Teletica Deportes del inicio del Mundial de Clubes como homenaje a la nueva era que inicia canal 7 con ese departamento. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Segura salió por última vez en Teletica Deportes el 12 de agosto del 2018, pues se acogió a su pensión.

Al hablar sobre el gran momento que significa para él este 14 de junio, don Mario puso el canal en manos de Dios.

LEA MÁS: Teletica Deportes se le plantó con este innovador set a los cambios en Deportes Repretel

“El futuro de canal 7 está en manos de Dios y del recurso humano. Es que eso es lo que siempre hay que destacar (el recurso humano): tecnología perfecto, pero el talento humano, ese es el que marca la diferencia para aprovechar lo que Dios pone en nuestras manos y desarrollarlo al servicio de todos los televidentes.

“Hay lealtades de lealtades, y siempre lo he dicho con todo mi orgullo, Teletica es mi casa y que me inviten, yo vengo y me siento y vengo como invitado especial, pero nunca me he ido. Hubo un paso técnico de pensión, pero seguimos en Teletica Radio”, comentó.

Mario Segura dejó de trabajar en canal 7 el 12 de agosto del 2018. Fotografía: Mayela López. (Mayela López)

Segura recordó que Teletica incursionó de lleno en las coberturas deportivas en el Mundial de México 86.

LEA MÁS: Mario Segura reveló algo que lamentablemente no pudo vivir durante su paso por Teletica