Mariscal del Festival de la Luz Sandra Cauffman: “No debemos darnos por vencidos al primer no”

Sandra Cauffman es científica de la NASA. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

La ingeniera Sandra Cauffman fue elegida como mariscal del Festival de la Luz por ser un claro ejemplo de superación para los niños y jóvenes costarricenses.

Con lágrimas en sus ojos agradeció, de forma virtual, a la Municipalidad de San José por su designación y mandó un claro mensaje a la población infantil para que nunca se den por vencidos y sigan luchando por sus sueños.

Ella lleva 31 años trabajando en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) y, a pesar de las grandes limitantes económicas de su familia, en 1983 decidió irse a vivir a Estados Unidos para luchar por conseguir su sueño de niña, que era conocer la Luna,.

Doña Sandra estuvo de forma virtual porque vive en Estados Unidos desde hace 39 años. Captura de video (Rafael Pacheco Granados)

De hecho, al anunciar su nombramiento este jueves el alcalde Johnny Araya recalcó que ella es un claro referente y una fuente de inspiración porque “le tocó vivir por muchos años situaciones extremadamente adversas, en medio de grandes limitaciones económicas” y aún así logró obtener un gran puesto en la NASA.

Cauffman, de 60 años, dijo sentirse muy honrada de representar a Costa Rica en el colorido desfile, que se realizará el próximo 17 de diciembre por el centro de San José.

Ella creció en Hatillo y estudió en la Escuela República de Paraguay y en el colegio Luis Dobles Segreda, de La Sabana,

“Yo solamente soy un pequeñito representante en esta agencia, donde estamos al frente de tantos y grandes descubrimientos y desarrollos tecnológicos, pero quiero seguir siendo un ejemplo para la niñez, para la juventud, para los jóvenes y no tan jóvenes, de que con esfuerzo, con tenacidad, con entendimiento, no debemos darnos por vencidos al primer no, muchas cosas son posibles.

“Y tal vez muchas veces nunca podamos alcanzar todo lo que queramos, porque la verdad nunca llegué a la Luna, nunca lo conseguí, que era el sueño que yo quería cuando tenía 7 años, pero en ese proceso de no darme por vencida, cuando la gente me ha dado la espalda o me dice que no, he llegado un poquito más lejos. Siempre digo que he aterrizado en medio de la estrellas aunque nunca fui a la Luna, así que quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón este gran honor”, dijo con mucha humildad.

Johnny Araya mencionó que la estatuilla de Mariscal se le dará a doña Sandra cuando llegue al país el 15 de diciembre. Captura de video

Mamá es la más emocionada

Doña Sandra confesó que su madre, María Jerónima “Mary Alba” Rojas Montero, es la más emocionada con este reconocimiento, porque siempre había anhelado disfrutar del Festival de la Luz.

También recalcó que su fortaleza y espíritu de lucha lo heredó de ella y, por tanto, su madre la acompañará en el desfile.

“Muchísimas gracias de parte de mi mamá, ella viene conmigo al Festival. Está muy emocionada, el honor es más grande para ella que para mi. Después de todo lo que ella pasó en Costa Rica, crecer huérfana y tener que crecer solita, y de cierta forma este es un honor para mi madre” mencionó.

Esta estatuilla se la entregarán apenas llegue al país. Captura de pantalla (Rafael Pacheco Granados)

La mariscal 2022 contó además que están deseando comerse un tamal, en especial su mamita, porque ella tiene muchos años de no venir al país. Cauffman vino por última vez en noviembre del año pasado.

Ella llegará al país el próximo 15 de diciembre y se va tres días después, pues aclaró que tiene que pedir muchos permisos legales al gobierno estadounidense.

El desfile de carrozas y de bandas será el próximo 17 de diciembre. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

A soñar en grande

La científica contó que cuando llegó a Estados Unidos, hace 39 años, no sabía nada de inglés y que su primer trabajo fue en una ferretería para poder seguir estudiando.

Además, insistió en la importancia de no darse por vencido aunque otros quieran cortarle las alas con un no.

Caffman también aconsejó a los jóvenes y niños en aprender a hablar un segundo idioma porque es una gran herramienta laboral. Captura de video

“Todo comienza con un sueño y a no darnos por vencidos al primer no. Es muy fácil decir ‘me dijeron que no y ya no voy a poder y ya no voy a tratar más’, pero uno nunca sabe si la segunda o la tercera, o la cuarta o la quinta, que sé yo, es cuando nos van a abrir la puerta que necesitamos. Es seguir tratando y no darnos por vencidos”, recalcó.