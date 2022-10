Marisol Soto dedica bonitas palabras a camarógrafo de Multimedios fallecido

Marisol Soto y el camarógrafo Carlos Araya trabajaron muchos años juntos. Facebook

La sorpresiva muerte del camarógrafo Carlos Araya, de canal 8 de Multimedios, conmovió mucho a la exreina de belleza Marisol Soto.

Ambos trabajaron juntos por años en el desaparecido programa Destinos TV y viajaron por todo lado, por lo que recibir la noticia de su partida la afectó mucho.

Ella publicó en su cuenta de Facebook unas emotivas palabras en honor a su amigo, quien murió este jueves luego de tener un accidente de tránsito cuando venía de hacer una grabación con una periodista de Tigo Sports de Jicaral.

“Hoy se nos fue un gran amigo y me duele el alma… Charlie, Charliiiiito. Trabajamos juntos por 8 años y fuimos equipo en innumerables momentos y aventuras dentro y fuera de Costa Rica. Nuestra amistad fue sincera, siempre me escribías o me llamabas para preguntarme cómo estaba. Por siempre estarás mi corazón mi Charlito. Vuela alto muy alto”, publicó la presentadora.

La directora del certamen Señora Costa Rica además publicó varias fotografías de viajes que hicieron juntos como parte de su trabajo.

Otra que lamentó mucho la partida de su compañero, de 62 años, es la periodista de Telediario, Paula Brenes, quien contó en su cuenta de Instagram cómo fue el momento en que recibió la lamentable noticia.

“Hoy (jueves) en vivo mientras presentaba el noticiero, vi entrar al estudio a Jere, un compañero camarógrafo, se acercó a Jeank, mi compañero que estaba en cámaras en ese momento en el estudio conmigo, le dijo algo y Jeank se agachó y empezó a llorar… Tragué grueso porque mi corazón ya sabía que la noticia era que Carlitos nos había dejado, a como pude terminé el texto que estaba leyendo al aire y de inmediato tiraron corte y me solté a llorar como niña abrazada de Jeank”, relató.

La honras fúnebres de Araya serán este viernes.

