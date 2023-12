Marko Jara es muy devoto a la Virgen de Guadalupe y tiene que ver lo que hizo en su honor

El cantante Marko Jara estuvo a punto de retirarse de la música, pero la virgencita lo curó. (Rafael Pacheco Granados)

El cantante Marko Jara es muy devoto a la Virgen de Guadalupe, patrona de México, más que de la Virgen de Los Ángeles, patrona de nuestro país.

Precisamente, el 12 de diciembre fue la festividad de la primera y él decidió hacer algo en su honor, antes de que se acabara su mes.

El cartaginés es fiel creyente de esta virgen porque asegura que ella lo curó de un quiste en la garganta que le detectaron en el 2018.

En una entrevista pasada nos contó que los doctores le dijeron que iba a quedarse sin voz y que por ende no podía volver a cantar.

Sin embargo, después de estos resultados médicos viajó a México y aprovechó para visitar la Basílica de Santa María de Guadalupe para pedirle a la Virgen que lo sanara.

“Cuando regresé estaba ronco y a la semana ya no tenía el quiste, nadie me operó ni nada, fue un verdadero milagro para mí. Nunca he cantando tan bien como desde noviembre a la fecha, nunca me había sido tan fácil”, nos dijo en la entrevista en agosto de 2019.

Marko Jara llevará ahora por siempre a la Virgen de Gudalupe tanto en su corazón como en la piel.

Para jamás olvidarse de ese milagrito que le hizo la Virgen, decidió hacerse un tatuaje de la imagen de ella en su brazo izquierdo.

El recién graduado como abogado dice estar eternamente agradecido y quedó muy feliz con el resultado del diseño que eligió para llevar en su piel por siempre.

Marko no volvió a sufrir de problemas en su garganta desde entonces y dice cantar mejor que nunca.