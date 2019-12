View this post on Instagram

En las batallas más difíciles, resaltan los soldados más vigorosos, en los ríos más caudalosos, nadan contracorriente los peces más fuertes, en los grandes huracanes quedan de pié los árboles con las bases más firmes, y ante los problemas más grandes, sólo saldrá triunfador quien tenga a DIOS como escudo en su corazón ♥ / 🛡. Feliz descanso.