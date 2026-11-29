Martin Garrix enfrentó las presas de la Ruta 27 antes de su presentación en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Ni siquiera Martin Garrix se salvó de las presas de la Ruta 27. El DJ neerlandés tuvo que buscar una alternativa para llegar a tiempo a su presentación en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El curioso momento quedó registrado en un video grabado por una seguidora del artista, identificada en redes sociales como Naybet Mathieu, quien se encontraba camino al show.

Según contó, unos 300 metros antes de llegar a Parque Viva observó dos camionetas de lujo. Su esposo le comentó que en una de ellas viajaba el reconocido DJ, pero lo que ocurrió después la sorprendió aún más.

Una persona se bajó de una motocicleta en medio del congestionamiento y, para su sorpresa, se trataba del artista, quien buscaba cómo avanzar ante el caos vial.

Martin Garrix enfrentó las presas de la Ruta 27 antes de su presentación en Costa Rica.

“Como unos 300 metros antes de entrar a Parque Viva venían dos camionetas de lujo y me dice mi esposo: ‘Ese es Martin’. Y yo como… ¿qué? Yo vi cómo alguien se bajó de una moto, o sea, fue algo loquísimo. Martin Garrix venía tarde porque la presa en la 27 estaba fatal. Saqué el celular para ver si era él y sí era”, relató Naybet.

Una seguidora grabó el momento en que el DJ buscaba cómo avanzar hacia Parque Viva. (Instagram/Instagram)

El propio Garrix también compartió en sus historias de Instagram imágenes de la travesía que enfrentó para llegar al espectáculo, en las que mostró parte de lo ocurrido durante su recorrido.

El neerlandés visitó por primera vez Costa Rica como parte de su gira Americas Tour. Su presentación en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva estuvo cargada de luces, efectos especiales y música electrónica.