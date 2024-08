Marvin Hidalgo revela la razón por la que aceptó el reto de participar en Mira quién baila

Marvin Hidalgo será uno de los participantes de la primera temporada de Mira quién baila.

El ganadero y agricultor Marvin Hidalgo será uno de los participantes del programa Mira quién baila de canal 7 y le tocará dejar las botas y el sombrero en su natal Agua Zarcas de San Carlos.

El comentarista taurino de Toros Teletica, de 42 años, nos contó la verdadera razón por la que aceptó tirarse a pista, aunque lo suyo son el ruedo y las corridas.

- ¿Qué pensó cuando lo llamaron de Teletica y le hicieron la propuesta?

Fue una sorpresa grandísima, definitivamente, y lo primero que pensé fue en mi familia, en qué irían a decir mis hijos, si estarían de acuerdo o no, y cómo se iban a sentir. Sinceramente, lo primero que hice fue preguntarles a ellos y se asombraron igual o más que yo.

- ¿Por qué temía que les diera vergüenza verlo bailando?

No, no, más que todo porque es un reality que necesita mucha dedicación de tiempo, porque realmente me quiero comprometer con la competencia, mucho con el formato, y eso implica que todos los días voy a ensayar, inclusive si son más horas o la mayor cantidad de tiempo que se pueda, y eso representa que quizá no voy a tener mucho tiempo para ellos y que durante ese tiempo no voy a estar tan cerca de ellos.

- ¿Se irá a vivir a San José mientras esté en la competencia?

Estamos viendo, estamos apenas planeando la logística de qué es lo mejor, porque definitivamente no quiero perderme ningún ensayo y prepararme bien.

Marvin Hidalgo es ganadero y además exporta piña.

- ¿Por qué decidió aceptar al final?

Yo soy una persona de retos, de metas e ilusiones y siempre busco algo que me esté retando, algo que me traiga nuevos esfuerzo que me haga ilusionarme por algo y este formato definitivamente me saca de mi zona de confort. Es algo que nunca he hecho en la vida, nunca he bailado, ni he estado cerca de hacerlo, solo en los Veranos toreados y eso me reta muchísimo, me genera una nueva ilusión, ya tengo una nueva meta y tengo que trabajar por ella y eso me gusta.

De alguna manera me siento representante no solo de los sancarleños sino como de toda la gente de campo, de todos los ganaderos, y esa parte también me ilusiona mucho.

Mira quién baila inicia el domingo 15 de setiembre a las 8 p.m. por canal 7.

- ¿Cuáles considera que son sus ritmos fuertes?

Es una gran ventaja que este programa es de ritmos latinos y definitivamente lo que más me ha gustado durante toda mi vida es la salsa, me gusta la bachata, me gusta el merengue. Va a ser un reto muy grande el reguetón, porque soy de una generación anterior, entonces nunca lo he bailado en mi vida, probablemente será uno de los ritmos más retadores para mi.

- ¿Qué le han dicho sus amigos ganaderos? ¿Lo han vacilado mucho?

Lo que hacen es vacilarme y risas por todo lado cada vez que tocan el tema. No es tan común que alguien del medio, me refiero a los agricultores y ganadores, esté en un formato de este tipo, entonces por supuesto que causa mucha expectativa entre todos mis amigos, por dicha, todo el mundo que me topo en una corrida de toros o un rodeo me dicen: ‘Soy team Marvin, soy team Marvin’, eso significa que ellos ya se están identificando con la causa, con el formato y se están identificando conmigo por representarlos a ellos.

- Una que ya se declaró team Marvin es la periodista Susana Peña...

Susanita, apenas se dio cuenta, me llamó y me dijo: ‘Marvin, vamos con todo’, ‘Marvin, yo estoy con usted’, ‘Marvin lo que necesite’. Susanita, bueno en realidad todos en el equipo de toros, tenemos una relación muy buena y para nadie es un secreto la calidad de persona que es Susanita, hace que uno le tome cariño. Yo espero que vaya varios días ahí a apoyarme a la pista.

Marvin Hidalgo tiene cuatro años de pertencer al equipo de Toros Teletica y Verano Toreado.

- Ya se acerca el debut, ¿qué le ha dicho la familia?

Vieras que están muy emocionados, todos comparten mi felicidad, saben y entienden que es un gran reto. María Paula, mi hija mayor, lo primero que me dijo es: ‘Recuerde que usted no es de los más jóvenes entre los participantes, así que es importante que empiece a trabajar en hacer ejercicios para tener una buena condición física’.

Realmente lo que han estado haciendo es apoyándome y aconsejándome. Mi esposa Mónica me ha estado ayudando con la alimentación para desde ya irnos preparando porque sabemos que vienen días bastante difíciles.

- ¿Ya hacía ejercicio antes o hasta ahora por este reto?

En realidad sí era de hacer ejercicio, pero en estos días he estado trabajando más en el cardio, más en la condición física y poco menos en el peso para poder aguantar el ritmo de los ensayos y de la competencia como tal.

- ¿Cómo va a hacer esas semanas con su negocio de exportación de piña y demás?

Eso es parte de la dificultad de la logística, afortunadamente mi familia me va a apoyar muchísimo en todo lo que incluye los negocios y tengo la bendición de tener un buen equipo de trabajo y entre ellos está mi papá y el tener a alguien de confianza encabezando el trabajo mientras yo no esté, me hace sentir muy tranquilo.

- Finalmente, ¿se siente nervioso, ansioso, deseando que inicie la competencia?

En realidad las tres cosas. Estoy un poco nervioso, pero más que nervioso estoy ansioso. La semana pasada tuvimos una reunión con los participantes y hablábamos eso mismo, que todos estamos muy ansiosos y que yo quisiera que los ensayos empiecen hoy mismo para empezar a botar toda esa adrenalina y aclarar dudas. Entonces, la ansiedad yo diría que es el primer sentimiento que tengo y por supuesto, que la felicidad porque no le puedo negar que aunque no se lo esperaba y es totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado, sí estoy muy feliz.