Marvin Hidalgo se convirtió en el primer eliminado de Mira quién baila

Marvin Hidalgo fue el primer elimnado de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

A Marvin Hidalgo lo mandaron a dialogar con la arena, como diría su colega taurino El cañero (Jorge Arturo González), tras ser el primer eliminado del programa Mira quién baila.

El ganadero y empresario sancarleño obtuvo solo un 40% de las votaciones siendo su compañera Janeth García la que continuará en la competencia de baile.

Contrario a otros formatos como Dancing with the Stars esta vez la eliminación de la pareja se realizó a la mitad del programa y no al puro final como casi siempre pasa.

Marvin dijo que el programa significó mucho aprendizaje para él porque lo hizo vencer muchos de sus miedos y que con eso se queda, además de la cantidad de nuevos amigos que hizo.

Janeth García fue la que obtuvo el mayor puntaje de las votaciones en esta primera eliminación en Mira quién baila.

El experto taurino se ganó un premio de 3 mil dólares que será donado a un asilo de ancianos de la zona norte del país que era la causa benéfica que estaba apoyando.