Mary Escalante narró lo que le pasó y nos contó cual fue la droga que le echaron en la bebida

Mary Escalante terminó en el hospital (Instagram)

Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó siendo una pesadilla para la expanelista del programa Conexión Fútbol Mary Escalante.

Mary puso en alerta a sus seguidores, amigos y familiares después de contar el tremendo susto que se llevó en un bar restaurante en San José.

Todo surgió luego de que la macha por medio de su cuenta de Instagram compartiera una foto en la que salía su mano con algodón y cinta quirúrgica.

Ella escribió: “¡Cuidado! Chicos ayer me echaron algo en mi bebida y si no tuviera los amigos y amigas que tengo nunca nos habríamos dado cuenta. Ayer (sábado) terminé en el hospital y se los juro que esto no se lo deseo a nadie. Por favor, cuídense”.

La Teja habló con Mary, quien nos contó que estaba celebrando un cumpleaños en un bar restaurante, en barrio Escalante, en San José.

“Yo andaba con varios amigos en Escalante y por no caer mal, ni ser repugnante, le recibí una bebida a un muchacho que no conocía, pero después de eso me empecé a sentir muy mal”, dijo.

Mary nos contó que después de tomarse la bebida ella se fue para el baño, se quedó ahí sentada y llegaron sus amigos quienes al verla se preocuparon, ya que según cuenta se veía muy pálida.

“Mis amigos me encontraron en el baño pálida, yo no podía sostenerme, ni tan siquiera podía hablar, ni caminar bien, al verme tan mal me sacaron del restaurante y cuando salimos no paraba de vomitar”, contó.

La periodista dijo que en ese momento se encendieron las alarmas de sus amigos, ya que ella casi no tomó nada en el lugar donde estaban y salieron corriendo a llevarla a un hospital porque no reaccionaba.

Mary Escalante jamás pesó pasar una situación así.

“Cuando llegué al hospital seguía vomitando y temblaba de lo mal que estaba”, contó.

La macha expresó que en el hospital le pusieron una vía con dos bolsas de suero y le hicieron exámenes, donde dieron positivo a una droga llamada Rohypnol, la cual según la página kidshealth.org, es una droga que borra la memoria y se usa de diferentes formas como inyección o pulverizada, la cual actúa de 20 a 30 minutos dejando a la persona con apagones.

“Es una situación difícil, uno no espera que alguien le haga el mal, sino hubiera sido por la compañía de mis amigos que me auxiliaron y me apoyaron en todo momento sería otra historia, yo no me acuerdo de nada, gracias a mis amigos llegué con bien a mi casa”, expresó.

La expresentadora añadió que el médico le recomendó hidratarse ya que había vomitado bastante.

Miedo y enojo

Escalante expresó que se sentía bastante mal por toda la situación por la que estaba pasando pero además sentía miedo y enojo, porque no quiso ser grosera y rechazar la bebida que le ofrecieron.

“Me genera miedo porque la gente anda buscando hacerle daño a las personas, yo nunca me imaginé pasar por esto y menos pensar que la gente quiere hacerle daño a uno”, expresó.

Mary contó que toda su familia estaba muy preocupada por la situación y que como pasó toda la noche en el hospital no había tenido comunicación con ellos.

“Esto me deja una enseñanza, ser más precavida y no aceptar nada de nadie, aunque cueste, no es caer mal, pero desde ahora no voy a aceptar nada de nadie. A las chicas el consejo que les doy es que por favor se cuiden, vigilen siempre quienes están a su alrededor, siempre pilas, mejor no aceptar nada de nadie que no conozcan y siempre abran lo que se vayan a tomar ustedes mismas”, dijo Mary.

La macha expresó que recibió apoyo de las personas del local para localizar a la persona que quiso hacerle daño; sin embargo, Escalante les hizo saber que por el momento quiere que está pesadilla pase, para pensar con más calma qué decisión va tomar.

Mary Escalnte se llevó tremendo susto, Instagram.

