Después, en el 2015 me di cuenta que estaban haciendo un casting en Zeta F M (95.1 F M) y como yo era fiel oyente de la radio debido a que me encanta la música que programan (salsa, cumbia y el merengue) me mandé porque una amiga me recomendó hacerlo. Desde el primer día tuve una buena respuesta de los productores y ahí duré casi cuatro años, hasta que salí de ahí en setiembre de este año.