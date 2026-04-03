Matrimonio costarricense tendrá tercer hijo gracias a jugador del Real Madrid

La influencer costarricense, Tabatha Rodríguez, publicó un video en el cual metió de lleno a la cigüeña, siempre y cuando algún jugador del Real Madrid les cumpliera con un requisito.

“Mi esposo (Isaac Rodriguez influencer conocido como Vikingo Morado) quiere un tercer bebé. Yo dije ok, pero con una condición. Si un jugador del Real Madrid comenta este video... ¡Se viene el tercero!“ Se puede leer al inicio del video publicado.

Matrimonio costarricense tendrá tercer hijo porque jugador del Real Madrid les comentó una publicación. (Tomada de Facebook/Facebook)

En ese video se ve el esposo de Tabatha, otro influencer conocido como “Vikingo Morado”, y quien emigró hace muchos años a Estados Unidos. Actualmente viven en Nueva York y son muy fiebres del equipo merengue.

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El matrimonio ya tiene dos hijos y ahora, es casi un hecho, viene el tercero. (Tomada de Facebook/Facebook)

La historia en dos toques se hizo viral y se llenó de amor maternal cuando, para sorpresa de todos los que estaban comentando, apareció nada más y nada menos que el capitán y lateral derecho del Madrid y de la selección nacional de España, Dani Carvajal.

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Pareja tica tendrá un hijo gracias a la manita que les dio Dani Carvajal

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“Sin ninguna duda a por el tercero!!!” Posteó el madridista y con eso se llenó el video de comentarios de gente que le agradecían a Carvajal el superdetalle de comentar y de asegurar el tercer bebé para la pareja de costarricenses.

Con esto, es nada de que pongan manos y todo lo que tengan que poner a la obra para que se venga el tercer retoñito, ya con la bendición de Dani.