Matthew Perry se confiesa sobre Friends y sus adicciones

Matthew Perry firmó un contrato de siete cifras para publicar una autobiografía donde contará su lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol y detalles de los rodajes de la serie Friends.

Se estima que el libro saldrá en el otoño de 2022. Con estas memorias, el actor acercará a los lectores el detrás de escena de la filmación de la exitosa comedia, así como también hablará de sus luchas personales con el abuso de sustancias que comenzó después de que al actor le recetaron Vicodin para las lesiones sufridas en un accidente de moto acuática en 1997.

El comunicado de prensa afirma que la autobiografía será “sincera y consciente de sí misma” , estará “contada con su humor característico”, y detallará “vívidamente su batalla de toda la vida con la enfermedad y lo que la alimentó a pesar de que tener aparentemente todo”.

Se trata de la primera memoria escrita por una de las estrellas de la exitosa comedia de NBC. “Su vida es increíble. Es diferente”, dijo la editora, Megan Lynch, responsable del libro que saldrá por el sello Flatiron Books y agregó que “en esta autobiografía los fans encontrarán el punto de vista del actor porque se necesita humor, catarsis y finalmente ponerse de acuerdo con su historia” .

Los testimonios son tan valiosos que ni siquiera sus compañeros de elenco conocían los detalles. De hecho, Perry adelantó algo acerca de cómo se sentía durante las primeras temporadas de la serie durante el reencuentro que hicieron para televisión. Allí, el actor reveló lo mucho que sufría esperando la respuesta del público: “Todas las noches sentía que iba a morir si las personas no se reían “.

Y agregó: “A veces decía una frase y no reaccionaban y yo sudaba y me empezaban a dar convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba”. Al escuchar esto, una de sus compañeras de elenco, Jennifer Aniston, reaccionó preocupada y dijo: “Nunca nos lo habías contado”.

Matthew no se encontraba del mejor ánimo cuando grabaron el programa debido a que el actor rompió el compromiso con su novia de tres años unos días antes de la emisión del reencuentro. De ahí su silencio durante el esperado programa con sus compañeros, que Debido a la manera en que arrastraba las palabras durante el especial, también se especuló con que estaba atravesando un problema de salud severo. Sin embargo, días después se supo que el episodio no se debía a una recaída en sus adicciones, sino a una visita de urgencia al dentista.