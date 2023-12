Maureen Salguero contó la historia detrás de la canción que le dedicó a Johnny Araya

Denise Echeverría y Maureen Salguero son candidatas a alcaldesa y segunda vicealcalde de San José,por el PUSC. Foto: Michelle Campos

Un video de la presentadora Maureen Salguero dedicándole una canción al todavía alcalde de San José, Johnny Araya se ha vuelto viral en las últimas horas.

En este sale la famosa “Tía” cantando estilo karaoke junto a la candidata a alcalde Denise Echeverría Robert, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la canción “Chau, cariño chau”, de Víctor Kapusta, exintegrante de Abracadabra, pero con algunas modificaciones.

El coro dice: “Chao, Araya chao. Solo pido votar y no verte otra vez porque aquí yo estaré a ver el cambio llegar”, dice la versión que cantan las candidatas municipales.

La exlocutora de La Caliente y ahora candidata a la vicealcaldía de la Municipalidad de San José por el PUSC, contó que la letra fue escrita por ella bajo la supervisión de Kapusta, quien le dio el visto bueno para cambiar la letra.

“Se trataba de imprimirle un poquito de humor a lo que ya es un hecho, la despedida de Johnny Araya. La compuse yo, me senté una tarde navideña de café con Víctor Kapusta, para pedirle permiso y nos dio el permiso. Me pidió la letra para revisarla y me dice: ‘sí, me parece una forma elegante y respetuosa de decirle a Johnny Araya que ya se acabó', y bueno, nos autorizó también la letra parodiada y la interpretamos en esta actividad que tuvimos y ya al final la gente nos hacía coros”, mencionó.

Johnny Araya lleva años siendo el alcalde de San José, pero este será su último año. (JORGE CASTILLO)

Salguero aclaró que no lo ve como una falta de respeto contra Araya, sino como una forma jocosa de despedirlo dado que se acercan las elecciones municipales. Las votaciones serán el próximo 4 de febrero.

“Ya era hora que Johnny dejara la alcaldía, ya está bueno, el cambio urge y bueno, nosotras nos proponemos como esa opción de cambio”, agregó.

Por su parte, el todavía alcalde josefino nos dijo la noche del jueves que no se referiría a esta dedicatoria.

“No tengo ningún comentario al respecto”, mencionó.

Araya fue elegido alcalde de San José por primera vez en 1998, siendo reelecto sucesivamente en 2002, 2006 y 2010. Tres años después; es decir, en 2013 renuncia para ser candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), pero no logró ganar las elecciones y es reelegido como alcalde nuevamente en 2016 y 2020.