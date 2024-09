Maureen Salguero hizo algo con lo que sus seguidores no están de acuerdo y así reaccionaron

Maureen Salguero, hizo algo que a muchos de sus seguidores les incomodó. (Instagram)

La querida Maureen Salguero, más conocida como La Tía, se mandó a hacer algo que nadie se esperaba, muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo y debatieron.

Resulta que la expresentadora se fue para las fiestas patronales de Barva de Heredia, mismas que se celebran a finales de agosto, en las cuales se ve mucho movimiento y su particular festejo entre payasos y vejigas.

La querida Maureen, en su cuenta de Instagram, compartió un video donde contó que se quedó en Barva y vivió la experiencia de que los payasos le pegaran con las vejigas.

La Tía contó que la asistencia a estas actividades es increíble, porque había mucha asistencia y familias completas que no han dejado perder una tradición de más de 100 años.

Maureen le dijo a sus seguidores qué opinaban de la tradición, pues para participar y no recibir vejigazos lo mejor es no ir, o es mejor ponerse máscara y traje, ya que los payasos no se pegan entre ellos.

Maureen Salguero fue a las fiestas de Barva sin miedo de los payasos. captura

Varios de sus seguidores al ver el clip debatieron: “¡Qué bárbaro! Con la fuerza que pega. Es una tradición que nunca me gustó. Soy herediana y no me identifican”. “No estoy de acuerdo”. “Soy de Heredia y no me gustan este tipo de celebraciones donde le dan a uno vejigazos, eso solo promueve mucha violencia. Unos años atrás se celebraba diferente”, fueron algunos comentarios negativos que recibió.

Pero también mucha gente la apoyó.

“Me encanta, viva barva y si lleva vejiga ya es barveña”. ” Si me gusta la tradición, menos las vejigas”, “Yo fui el año pasado, fue algo nuevo para mí, muy bonita la tradición y su gente”.

Usted, ¿se apuntaría a los vejigazos?