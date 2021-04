“La ausencia de mami, lo que tal vez las personas no entienden, es que no es solamente la ausencia emocional, sino su ausencia física. Mi casa está detrás de la casa de mis papás y su casa requería una atención que ya mami no le podía dar y mi papá necesitaba una atención que ya mami no le podía dar y yo tenía que alinearme con eso, por eso tuve que irme esa vez”, recordó.