Maureen Salguero revela que la tienen que operar

Maureen Salguero reveló que tendrá que ser operada luego de llevarse un gran susto con su salud.

La locutora contó en sus redes sociales que en la madrugada de este viernes se despertó con un dolor fortísimo en la boca del estómago, que se le extendía hacia la espalda, por lo que tuvo que llamar de emergencia a la ambulancia.

Maureen Salguero tendrá que ser operada de emergencia. Instagram

Cuando los servicios médicos llegaron, le dieron medicamento para el dolor, pero más bien se intensificó y tuvieron que regresar a la casa de la Tía para llevársela al hospital Metropolitano.

Después de los exámenes que le realizaron, los doctores se dieron cuenta de que era problema en su vesícula y que se la tendrán que quitar.

“El dolor que yo sentía solo lo he sentido con las contracciones de parto, impresionante. Me tienen que operar, quitarme la vesícula. Ya estoy un poco mejor, con miedo de que me vuelva a ocurrir, pero más tranquila”, contó.

Esperamos que pronto la querida Tía pueda estar con toda la pata.