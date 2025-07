Maureen Salguero reveló su historia jamás contada: “No voy a decir nunca nombres, ni canal”

Maureen Salguero es una de las voces más reconocidas de la televisión y la locución costarricense. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Maureen Salguero habló por primera vez de una indignante experiencia que vivió con un excompañero en los tiempos en que trabajaba en televisión en las transmisiones de toros.

La popular Tía contó la situación pero se reservó el nombre del implicado así como la televisora en la que trabajaba cuando se dio el hecho, que tildó como “delicado”.

Salguero confesó el amargo momento en el más reciente episodio del pódcast “Khe Khé”, publicado este lunes 14 de julio.

En ese programa, la exanimadora de A todo dar dio a conocer que fue víctima de un grotesco comentario que hizo uno de los controlistas del canal a través del IFB, un dispositivo sin retorno por el que los presentadores reciben indicaciones.

“Este fue más delicado todavía: un compañero del canal que forma parte del equipo donde está la móvil de transmisión –no voy a decir nombres ni canal– estoy yo por solicitud de mi papá en toros haciendo una oración antes de empezar (la corrida). Tengo el IFB, estoy haciendo la oración y el tipo de la móvil le dice a otro: ‘¿así orará cuando la tienen de cuatro?’, sin cerrar la línea”, confesó Maureen.

Su primera reacción fue retirarse el IFB y seguir con la oración, cuando terminó fue a buscar al hombre que hizo el comentario y lo encaró.

“Terminé la oración y terminé tan indignada. Qué innecesario agarrar de pato a otras personas en su condición de mujer o en lo que sea. Después lo fui a buscar a la móvil y le dije que se escuchó (lo que dijo). Quedó pálido y eso hubiera ameritado una sanción terrible”, agregó la locutora.

Maureen dijo que no escaló el asunto con las jefaturas del hombre, pero no duda de que si lo hubiera hecho, lo habrían despedido.

Hay que recordar que Maureen trabajó en transmisiones de toros para Repretel, Teletica y Multimedios, por lo que está complicado adivinar en qué televisora vivió esa situación.

Otro terrible momento

En el mismo programa, Maureen reveló otro desagradable momento del que fue víctima y que vivió en sus tiempos de Toros del 6.

La Tía recordó que tras una transmisión se fue a un toldo de las fiestas de Zapote a tomarse un whisky con su gran amigo Geovanni Calderón (El Profe). Se sentaron sobre unas cajas de cervezas para pasar desapercibidos, pero un grupo de muchachos los vio y les pidió una foto.

“Ellos se sientan en otras cajas de cerveza que estaban a la par y le dicen al chico que tome la foto, entonces la chica que está al lado mío le dice que cuente tres. La chica me agarró y me ha pasado la lengua desde como el cuello hasta la frente y fue muy duro”, recordó.

“Después de un día de estos cuando estoy culminando el día, satisfecha y contenta, que alguien me falte el resto de esa manera para poder tener una fotografía inédita que en el fondo no va a ser otra cosa más que usarme… Me enojé tanto tanto”, agregó.

Maureen Salguero siempre se destacó en las transmisiones de toros. Fotografia: Meylin Aguilera. (MEYLIN AGUILERA)

La Tía mencionó que Giovanni también estaba furioso al punto que le arrebató el teléfono a la persona que tomó la foto y la borró. “Ese día me sentí muy vulnerada”, finalizó la vecina de San José.