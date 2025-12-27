Maureen Salguero se reencontró en redondel de Pedregal con exbailarina de A todo dar y esto pasó

La querida presentadora y locutora Maureen Salguero vivió un momento cargado de nostalgia y cariño al reencontrarse en el redondel de toros de Pedregal con una de las exbailarinas más consentidas de A todo dar.

Maureen Salguero está trabajando con Toros a la tica en Pedregal. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El emotivo encuentro se dio en plena transmisión taurina

La Tía, recordada por ser la voz en off del desaparecido programa de Repretel, actualmente está trabajando con Toros a la tica, la productora encargada de las corridas que transmiten los canales 6 y 7.

Fue precisamente durante la transmisión de Teletica de este viernes cuando se dio el esperado reencuentro.

“Princesa bella”, escribió Salguero en una historia de Instagram junto con la foto que se tomó al lado de Gipzy Montoya, quien fue una de las modelos más jóvenes de A todo dar.

Maureen Salguero junto a Gipzy Montoya en un emotivo reencuentro en las corridas de toros de Pedregal. Fotografía: Instagram Maureen Salguero. (Instagram/Instagram)

Abrazos, sonrisas y looks vaqueros

La emoción de ambas quedó en evidencia en la imagen que compartieron, donde Maureen y Gipzy aparecen abrazadas, sonrientes y vestidas con looks vaqueros, muy acordes al ambiente taurino.

El reencuentro no pasó desapercibido para los seguidores, especialmente para quienes recuerdan con cariño la época dorada del programa juvenil de Repretel.

Gipzy Montoya en Toros Teletica

Actualmente, Gipzy Montoya forma parte del elenco de Toros Teletica, ya que trabaja con una marca de productos de cocina patrocinadora de las corridas.

Gipzy Montoya (junto a Viviana Calderón) fue parte del elenco de bailarinas de A todo dar. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

Ese vínculo laboral facilitó el emotivo encuentro con Salguero, quien, a diferencia de ella, en este momento se encuentra alejada de la televisión y la radio, aunque sigue muy activa en redes sociales.