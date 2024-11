Mauricio Astorga encontró un gemelo y tocayo perdido que lo está dejando sin brete

El actor Mauricio Astorga es ahora juez en el programa Mira quién baila.

Se imagina lo que es llegar a un lugar y encontrarse de pura casualidad con un tocayo y que tras de eso parezca como su gemelo perdido.

Eso lo pasó al actor Mauricio Astorga, actual juez de Mira quién baila, pero lo que él no sabe es que este otro Mauricio Astorga lo está dejando sin brete.

Resulta que hace unos días el famoso “Morgan” se fue a mejenguear con sus compas a las canchas de fútbol 5 de Paso Ancho y allí se encontró con otro hombre con su mismo nombre.

Según explicó el creador de series como Juan Vainas y Chibolo, ese día iba entrando a la cancha cuando lo empezaron a llamar diciéndole que le querían presentar a otro Mauricio Astorga.

Los Mauricio Astorga resultaron ser pelos también.

“Eso que se queda uno patinando. ¿Cómo que me quieren presentar a Mauricio Astorga?.... ‘Sí, es que le queremos presentar a usted mismo’, diay, peor, menos entendía. En eso llaman a un muchacho y ya le dicen: ‘cuéntele, cuéntele’, y me dice: ‘es que yo me llamo Mauricio Astorga’”.

“Yo no sabía que hubiera otro Mauricio Astorga, nunca había tenido la curiosidad de meterme al Registro Civil a ver si había otro Mauricio Astorga y me saca la cédula y de verdad”, dijo todo asombrado.

El vacilón es que además de llamarse casi igual, los dos también son pelones y tienen una edad muy parecida.

Mauricio Astorga se mostró muy emocionado luego de la coreografía de Janeth García

Mauricio Astorga Jimeńez cumplió este año 49 años mientras que, Erik Mauricio Astorga Fallas cumple en diciembre 45 años.

“Cualquiera diría: ‘separados al nacer’. Yo creo que es que el que tiene este nombre no tiene pelo”, vaciló el actor.

Lo vacilán por el nombre

Según contó el famoso “Morgan”, fue muy poco tiempo lo que pudo compartir con su tocayo porque ya iba iniciar su mejenga, pero que le hizo mucha gracia saber que por llamarse así como él lo vacilan diciéndole los nombres o dichos de sus personajes.

“Él me contó que todo el mundo lo vacila con el nombre, que hasta ‘Care’ tanda’ le dicen. Habrá que ver cómo se ve si le ponemos colochos y bigote, de repente y encontré a mi doble”, dijo entre risas.

Mauricio Astorga contó que es día el que andaba mejengueando era su hijo Fabricio Astorga y que por eso estaba en es lugar.

Mau contó que una vez le dio por investigar de dónde provenía su apellido, por no ser tan poco común y que, según le explicaron, solo en dos partes de Costa Rica hay descendencia Astorga.

“La historia que yo conozco es que al país llegaron dos hermanos Astorga, en aquellos años, y que uno se quedó en Cartago y otro se fue para Puntarenas, por eso hay toda una cepa de Astorgas en Cartago, Tres Ríos, por todo ese lado, y otra en Puntarenas, pero nunca había conocido un Mauricio Astorga, yo pensé que no existía otro”, dijo asombrado.

El “Bichillo” agregó que espera encontrarse de nuevo con el toca para conocerlo un poco más.

Me llamó la atención la camiseta de Puntarenas que andaba, yo ni me fijé que era él el que llegó a la cancha” — Mauricio Astorga Fallas

Le llueven bretes

En La Teja nos dimos a la tarea de rastrear a este otro Mauricio Astorga, quien resultó ser vecino de Alajuela, y voluntario de la Cruz Roja Costarricense.

El ingeniero en sistemas contó que la gran mayoría de las personas lo conoce más por el Mauricio que por el Erik y que por eso lo pasan vacilando que si es el actor.

“Siempre que llamo a un lugar es: ‘¡Mauricio Astorga, ¿el que sale en canal 7?!’ o solo Morgan me dicen a veces y tengo que estar explicando que no. De hecho, hace unos años atrás me llegó un mensaje de Leonardo Perucci, no sé cómo, diciéndome que a qué hora era la entrevista o un casting, no sé cómo consiguió mi número”, dijo entre risas.

El Mauricio Astorga de Alajuela mencionó que le impresionó mucho la humildad del otro Astorga, porque él fue le que le pidió la foto para dejársela de recuerdo con el tocayo.

Además, contó que en varias ocasiones lo han llamado para ofrecerle trabajo para salir en algún comercial o para que promocione cierto producto, pero que termina explicándoles que él no es el actor sino que simplemente se llaman igual: Es decir, Mau ha perdido hasta bretes por la confusión que causa que se llamen igual.

“Siempre me llamó la atención por tener el mismo nombre mío, inclusive cuando estamos viendo Mira quién baila, aquí en la casa lo vemos, me llama la atención escuchar mi nombre, es un vacilón por es como si lo llamaran a uno”, mencionó.

El alajuelense dijo que le llamó mucho la atención la humildad de Astorga por detenerse a conocerlo y que fue él quien le pidió una foto para inmortalizar dicho encuentro.

“Curiosamente, tenemos un amigo en común, Marlon Agüero, que trabaja con él en ‘Los enredos de Juan Vainas’ y yo lo conozco por la Cruz Roja y nunca tuve esa curiosidad por conocerlo hasta ese día y eso que yo sí sabía que tenía un tocayo famoso, pero fue muy bonita la experiencia”, dijo el otro Mau.

De momento, no han acordado cuándo verse pero sin duda que cuando lo hagan tendrán muchos pachos qué contarse.