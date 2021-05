"Acabo de hablar con Rándall y me dice que él tenía la salida hoy (viernes), pero el doctor le está diciendo que mejor salga mañana para que ya esté bien recuperado. Acabamos de acordar que no viene al ensayo general de mañana (sábado) y que mañana en la tarde hablamos de nuevo para ver cómo se siente y tomar la decisión de si va o no a estar en la gala del domingo", señaló.