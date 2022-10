Mauricio Hoffman podría haberse metido en otra bronca con compañero del 7

Mau dijo lo que pensaba de la amistad de Pablo Campos con Keyla Sánchez Mau dijo lo que pensaba de la amistad de Pablo Campos con Keyla Sánchez

De verdad que aunque a mucha gente no le caiga bien, a Mauricio Hoffman hay que aplaudirle que es de los pocos en televisión que no se guarda lo que piensa, sin importar si eso le trae problemas o no.

Este miércoles Mau le volvió a tirar un filazo a la yugular a uno de sus compañeros en Teletica, específicamente al periodista Pablo Campos, de Calle 7.

Mauricio Hoffman y Montserrat Del Castillo comentaron el tema de la búsqueda de seguidores en redes sociales.

En De boca en boca estaban presentando una nota sobre una imagen que publicó Keyla Sánchez en sus redes sociales, junto con su novio Anthony Ramírez y con Pablo, como mal tercio.

Los presentadores empezaron a vacilarlos porque casi en todas las imágenes de la pareja, está el periodista como chaperón.

Ahí fue donde Mau dijo lo que pensaba, al mejor estilo de su gran amigo Víctor Carvajal.

“Usted es la que ocupa (necesita) followers (seguidores) como el que estaba en la foto”, le dijo el macho a Natalia, en referencia a Pablo.

De inmediato y tal como ocurrió cuando Carvajal metió las patas y dijo que Ignacio Santos parecía un sugar daddy, Montserrat Del Castillo intentó atrapar el comentario.

“No digan eso porque después nos comemos una bronca. ‘Pere’, tiempo fuera, no diga esas cosas”, comentó la presentadora.

Pablo Campos sale en todas las fotos de Keyla Sánchez con el novio. Teletica

Mau le explicó que le parece bonito que Keyla vaya mostrando su amor en redes sociales, pero que la única razón que encuentra para que Pablo salga en todas las fotos es para que le aumente el número de seguidores. Algo, que mucha gente en el canal viene comentando desde hace varias semanas.

Y es que es bien conocido en el 7 que siempre que alguien aparece en alguna historia con la mediática ramonense, le va bien en redes sociales y mucha gente los empieza a seguir y algunas marcas los buscan para patrocinarlos. Por eso es que nadie le niega una sonrisa y menos una foto a Sánchez, quien todo lo que toca lo hace oro.

Habrá que ver cómo le va a Pablo, de momento ya va por los casi 17 mil y no sería nada raro que en cualquier momento se dispare.

Cabe recordar también, que cuando Víctor hizo los comentarios acerca de Santos, alguna gente se unió para recoger firmas para que le llamaran la atención al entonces presentador del programa de chismes del 7, algo que derivó en su despido.