Mauricio Hoffman tiene claro a quién dedicará su trofeo si gana Dancing with the Stars

Mauricio Hoffman y Alhanna Morales han dado presentaciones espectaculares. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Si tomamos en cuenta solamente la calidad del baile, no cabe dudas de que Mauricio Hoffman es el gran favorito para ganar la sétima temporada de Dancing with the Stars, que finaliza este domingo.

Sin embargo, en el canal afirman que la cosa es por votos y es ahí donde el triunfo del macho está en veremos, pues los otros finalistas son muy queridos y seguidos en redes sociales.

A pesar de esto, Mau sabe que si llegan a juntarse los astros y él se deja el trofeo, se lo dedicará a su bella hija Zoé y a su novia María José Ulate, quien lo ha apoyado y chineado de principio a fin.

Mauricio Hoffman sobre Keyla Sánchez: “¿Hoy sí vino?”

“Mi novia Majo, que ha sido maravillosa y un apoyo incondicional en todo este proceso”, dijo, cuando se lo consultaron en De boca en boca.

Y es que, como es bien sabido, Majo le hace sus merienditas, lo apapacha cuando le duele algo y lo hace sentir respaldado y eso es fundamental para que Mau esté peleando ser el campeón de tan prestigioso programa.