Mauricio Hoffmann está cumpliendo años y su novia le dio un detallazo

El presentador Mauricio Hoffmann está de manteles largos este 8 de noviembre.

El famoso “Macho” de De boca en boca llegó a su 41 vueltas al sol y su novia aprovechó la ocasión para enviarle un detallazo.

La maquillista Majo Ulate decidió sorprenderlo con un tierno video que le hizo, basado en algunos momentos que han vivido juntos.

Majo Ulate le dio este regalazo a Mauricio Hoffmann

Pero no solo eso, también le escribió una carta que le leyó con todo el amor como un gran detallazo.

“La fiesta empezó cuando te conocí y en esos ojos azules color mar completamente me perdí. Pierdo la cuenta de cuántas veces feliz cumpleaños te he cantado, pero cada uno de verdad, me parece habérmelo soñado. Que se encienda la vela del pastel y también la chispa de todo lo que te pueda salir bien. Que todo lo bueno te cubra y te protega, que siempre mantenga tu corazón de una sola pieza y que sigamos cultivando y caminando juntos este y muchos otros cumpleaños, siempre perdidos en nuestro amor”, le escribió.

Mauricio Hoffmann y Majo Ulate tiene su tiempito viviendo juntos.

Mau y Majo tienen más de tres años de estar juntos y desde que iniciaron su relación han dado mucho de qué hablar por lo bien que se llevan.

Este de seguro es solo una de las varias sorpresas que le tiene su amorcito al presentador de Teletica, más que la celebración le cayó fin de semana.