Mauricio Hoffmann logró que Majo Ulate hiciera algo que nunca hizo en relaciones pasadas

Majo Ulate está bien enamorada de Mauricio Hoffmann. (Instagram)

Majo Ulate abrió su corazón para contar cosas muy íntimas sobre la relación que tiene con Mauricio Hoffmann.

La guapa maquillista, en sus redes sociales, compartió una foto con el macho, donde ambos salen bien abrazados y enamorados. Ella le contó a sus seguidores que nunca había tenido un amor así y que de hecho el presentador logró que ella hiciera algo que nunca hizo en sus relaciones pasadas, y es dedicarle frases de una de sus bandas favoritas.

“Siempre soñé con tener una relación donde pudiera aplicar una de mis frases favoritas de Sui Generis (banda argentina) y Mau llegó a mi vida para cumplir este y muchos sueños más”, escribió al pie de la foto.

LEA MÁS: Majo Ulate reveló a sus seguidores un dato que la tiene muy emocionada

“Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy. Cuando me fui y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír… Y que conozca las palabras… Que jamás le voy a decir, y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir para amarla, para amarla”, es parte de la estrofa de la canción que compartió la maquillista.

Varios de sus seguidores, al ver el profundo amor que siente por el macho, no dudaron en reaccionar y dejar su comentario: “Y sabes que encontraste el amor, cuando en su canto, su melodía, te llena de paz”, “Qué lindo un amor así”, “Esos ojos lo dicen todo”, “Son tan lindos”.