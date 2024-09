Mauricio Hoffmann no descarta llevar a los juzgados a Jalé Berahimi y a los socios de su nuevo negocio

Mauricio Hoffmann dice que, aunque no quiere, está dispuesto a llevar a Jalé Berahimi y sus socios a los estrados judiciales. (Instagram)

Luego de la “exigencia de cese y desistimiento de uso indebido de logo” que presentó Mauricio Hoffmann contra Jalé Berahimi y los socios de la expresentadora en su nuevo negocio, el presentador de canal 7 no descarta llevar el caso a los juzgados.

Así lo confirmó el galán de Teletica este miércoles a La Teja, a horas de la controversia que se armó porque el logo de Bomboré –el nuevo negocio de Berahimi– se parece mucho al de Blow Dry Bar, el salón de belleza que él tiene junto con su exesposa Ericka Morera.

Hoffmann dijo a este medio que llevar el caso a los estrados judiciales es algo que no quiere, pero si Berahimi y el resto de los dueños de Bomboré no acatan la solicitud que les hizo, no le quedará de otras.

“Como te expliqué anteriormente, lo que presentamos es un cese/desista para que no usen o cambien el logo de su salón de belleza. En caso de que hagan caso omiso, se le asignará el caso a nuestro abogado penalista, ya que sería un caso penal. Esperemos no tener que llegar a esas instancias, dada la relación de amistad que existe, lo menos que queremos es problemas. Pero sí defenderemos lo que tanto trabajo nos ha costado”, subrayó Mau.

Mauricio Hoffmann reclama que el logo de su salón Blow Dry Bar se parece al del nuevo local de Jalé Berahimi. (Instagram)

Jalé es una de las mejores amigas de Ericka Morera y tiene una relación de amistad muy cercana con Mau. Tan bien se llevan que, por mucho tiempo, Jalé fue la influenciadora del salón de belleza de los exesposos, algo de lo que el macho también habló.

En De boca en boca de este miércoles, Mau se refirió al caso, aunque no mencionó el tema judicial, lo que sí defendió fue el concepto de su negocio y la imagen gráfica del mismo.

“Blow Dry Bar es un salón que fundamos Ericka, Carlos Hernández y yo hace 7 años. Somos dueños, propietarios, tal cual consta en el Registro Público. Trajimos un concepto nuevo a nuestro país y les reitero, estamos felices desde el día uno de estar brindando esta experiencia a todos nuestros clientes. Lo que pedimos es un cese y desistimiento. Quiero decir que nuestro logo y marca están inscritos y por eso estamos defendiendo lo que a nosotros nos ha costado por 7 años sostener, mantener. No solamente se llevaron a quien fue nuestra influencer por casi 7 años, sino que también se llevaron nuestro concepto y peor aún es hacerle creer a la gente que el concepto es de ellos”, terminó Mau.