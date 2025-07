Mauricio Hoffmann nos contó cómo fue volver al set de Sábado feliz sin su papá Nelson Hoffmann

Sábado feliz seguirá con Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez como presentadores y productores. Este jueves se grabó el programa del sábado. (redes/Facebook)

Mauricio Hoffmann seguirá adelante con Sábado feliz, tal y como su papá Nelson Hoffmann lo había querido, pero puede que no sea por mucho tiempo.

Este jueves se grabó el programa que se transmitirá este sábado 5 de julio, el primero en el que saldrá Mau desde el fallecimiento de su padre, ocurrido el 26 de junio.

Él y Natalia Rodríguez seguirán siendo los presentadores del espacio, que este sábado se transmitirá de 5 a 7 p.m., por un partido del Mundial de Clubes.

Hoffmann habló con La Teja de cómo fue regresar al set de grabación y nos adelantó que este y el próximo programa serán dedicados a su papá.

- ¿Qué opina de que decidieran seguir con Sábado feliz y, sobre todo, que lo dejaran al frente de su producción?

Sí, bueno, es una gran responsabilidad, pero también creo que es un deber, gracias a Dios se nos dio la oportunidad de continuar con el espacio y a hacerlo de la mejor manera posible. Creo que nosotros lo haremos con el mismo amor que papi lo hacía, con nosotros me refiero al equipo inmediato, Crissy (Vargas), que era la asistente de papi, Natalia (Rodríguez) y yo, con el mismo amor que sabíamos que papi le ponía a esto cada semana.

- ¿Cómo fue estar en el set después de lo vivido la semana pasada?

Sí, fue un momento muy difícil, la primera llegada al estudio, digamos, eso fue lo más difícil porque siempre hay muchos recuerdos. En toda la escenografía, en el espacio donde se sentaba siempre a dirigir el programa, entonces sí, fue un momento duro, pero bueno, había que enfrentarse a eso y en cualquier momento que fuera iba a ser igual de difícil, entonces había que asumirlo y, más bien, la verdad, es que fue muy bonito porque se sintió como mucho cariño de la gente que estuvo dentro del estudio, el equipo de trabajo que tuvimos, hubo mucho apoyo, mucho cariño, entonces vieras que la energía fue muy bonita para trabajar, no se nos hizo tan complicado.

Mauricio Hoffmann explicó que seguirán trabajando el programa como su papá lo hacía, con mucho amor. (redes/Facebook)

- ¿Va a seguir al frente del programa por cuánto tiempo?

Bueno, sí, por unas semanas estamos a cargo del espacio, tenemos además un programa inédito que vamos a presentarles la otra semana, el de mañana (sábado) es un programa muy bonito porque Sábado feliz estaba por cumplir 25 años, entonces lo que queríamos era como empezar a hacer una remembranza de lo que ha sido durante estos años, cosas que hemos regalado, artistas internacionales que tuvimos dentro del espacio, son recuerdos muy bonitos y a papi siempre le encantaba sacar esas memorias.

Y la otra semana también tenemos un programa que, como te decía, son las últimas horas de papi a nivel laboral, o sea, todas las cápsulas que grabó, el guión que hizo del programa, la línea de tiempo que dejó en mi programa de edición, ese programa es el que se iba a grabar el día que papi fallece, entonces ese programa es el que vamos a trabajar la próxima semana para poder presentárselos a todos. Estamos a cargo estas semanas a nivel de producción y bueno, ya veremos adelante qué decisiones se toman.

- ¿Es cierto que don Nelson ya estaba preparando su salida del programa?

A partir de agosto mi papá se retiraba, correcto, ya de ahí en adelante el canal tenía su pensamiento y ya sus decisiones que se habían tomado.

Esto ha sido un trabajo conjunto también, un trabajo muy bonito y a la vez difícil, por estar buscando estos recuerdos, pude regresar a la oficina de papi también. Natalia, Cris y bueno, yo y Clendi, que ha sido el editor, que nos ha echado mucho la mano, hemos estado en la carrera que ha sido la grabación y edición de este programa. Hemos sido exactamente el equipo que ha trabajado en esto.

- Se le escucha y se le vio muy fortalecido el día de la vela, ¿en qué o en quién se ha apoyado para sobrellevar estos días tan difíciles?

Bueno, Dios ha sido fundamental. Yo siempre he sido una persona muy creyente. No soy una persona de religión como tal, pero soy una persona fiel, creyente en Dios y creo que es el único que lo mantiene a uno firme. Y creo que a mí me ha fortalecido mucho ver a mi mamá, lo fuerte que ha sido también ante esto, porque mi mayor miedo era ella. Y ver cómo ha asumido esto, ver cómo ha estado. Mucho me ha motivado ella a poder tomar las riendas en este momento del programa, y hacer lo que papi hubiera querido que se hiciera, porque al final yo sé que papi hubiera querido que yo estuviera en el programa, que me reincorporara lo antes posible. Como lo conté también a modo de anécdota, fueron contadas con una mano las veces que yo falté al programa, porque para mí era un problema, porque yo sabía que era todo un mundo para mi tata que yo le faltara. Entonces, con más razón aún quería ausentarme lo menos posible.

Crissy Vargas (blanco), asistente de don Nelson Hoffmann, estará trabajando junto a Mau y Naty en los programas venideros. (redes/Facebook)

- ¿La otro semana también regresa a De boca en boca?

Sí, ya esa es la idea, ya estar reincorporándome. Y bueno, seguir adelante.

El cariño de tanta gente ha hecho bastante más llevadera toda la tristeza. La admiración, el cariño que le tenían, el respeto, y el montón de vidas que marcó papi con sus programas, fue increíble. Entonces, vieras que eso se lo he agradecido mucho siempre a la gente que me escribió, porque todos los comentarios los he ido leyendo, y ha sido muy bonito también.