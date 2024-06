Mauricio Hoffmann se llevó una sorpresota por parte de Majo Ulate en el Día del Padre

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tienen varios años de relación y conviven juntos.

Mauricio Hoffmann no pudo evitar compartir su felicidad ante la sorpresa que le dio su pareja, María José “Majo” Ulate, en el Día del Padre.

El presentador de Sábado Feliz hizo unas historias en su cuenta de Instagram para “presumir”, como dijo él, a la mujer que tiene a su lado.

Y es que la maquillista le tenía una sorpresa preparada al Macho que le terminó sacando el menudo.

Mau explicó que este fin de semana no estuvo en la casa que comparte con Majo, porque la pasó con su hija Zoé, por lo que al llegar este domingo por la noche se encontró con que la sala estaba decorada con globos y había un detalle muy lindo sobre la mesa.

Mau Hoffmann mostró la sorpresa que le tenía Majo Ulate

“Quería presumir, sí, presumir a la mujer que me acompaña en este camino de la vida, mi pareja Majito, a quien amo profundamente. Vean, no saben la calidad de mujer que es, es demasiado detallista y ayer (domingo) tuvo un detalle conmigo que la verdad no me lo esperaba”, empezó diciendo.

Luego el presentador de De boca en boca empezó a mostrar la sala de su casa en la cual hay decenas de globos dorados y verdes por todo lado.

Lo que más lo conmovió fue que había un dibujo suyo y de su hija dentro de un portarretrato que la misma “Majo” dibujó y pintó.

Este es el retrato de Mauricio Hoffmann junto a su hija que le hizo su novia Majo Ulate.

“Esa es una foto mía, que ella tomó y la dibujó a mano alzada, o sea, eso no tiene precio y quería, pues presumirlo porque estoy muy feliz”, dijo.

Ese fue el regalo del Día del Padre que le hizo Ulate a su pareja, con la que de momento no tiene hijos.

Cabe recordar que Hoffmann solo puede ver a su hija sin la presencia Majo, por una decisión de su exesposa Erick Morera, por eso cuando le toca pasar su fin de semana con la chiquita, se va para la casa de sus papás.