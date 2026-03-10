Mauricio Hoffmann volvió a ser el hazmerreír de De boca en boca por esto que le pasó al aire

El presentador Mauricio Hoffmann sigue sin dar tregua con las tortas que se jala al aire en el programa De boca en boca, y la protagonizada este martes provocó carcajadas dentro y fuera del set.

El guapo de Teletica volvió a convertirse en el hazmerreír del espacio farandulero, luego de que una equivocación en pleno pase en vivo lo hiciera estallar de risa frente a las cámaras.

Mauricio Hoffmann soltó las carcajadas después de percatarse lo que estaba haciendo. Fotografía: Cortesía De boca en boca. (Instagram/Instagram)

Habló… ¡por un ventilador!

A Hoffmann lo enviaron a hacer un pase en vivo con un grupo de señoras de Tibás que practican el tradicional Juego de la sardina.

Mientras conversaba con ellas y tomaba café, llegó el momento de entrar al aire, pero ocurrió algo que nadie esperaba.

Mauricio tenía el micrófono colocado en una esquina de la mesa, pero cuando arrancó el pase tomó por error un ventilador de mano, creyendo que era el micrófono.

Fue la periodista Minerva Rojas, quien estaba con él en el lugar, la que lo alertó al aire.

“Mauricio, se equivocó de micrófono, es aquel. Mauricio por favor, hágame el favor. Si lo que quiere es que la gente lo escuche, es el otro”, le dijo.

Las carcajadas no se hicieron esperar

Al darse cuenta de su error, Hoffmann no pudo contener la risa.

“Hasta rojo me puse”, comentó entre carcajadas mientras corregía el error.

La nueva "metida de las de andar" de Mauricio Hoffmann

En el estudio tampoco pudieron aguantar la risa. Sus compañeros Bismarck Méndez, Montserrat del Castillo y María Fernanda León también reaccionaron muertos de risa al ver lo que había pasado.

“Es real”, dijo María Fernanda.

Una semana llena de tortas

Con este nuevo episodio, Mauricio prácticamente se consagra como el más tortero de De boca en boca.

Y es que apenas la semana pasada el presentador dio mucho de qué hablar cuando visitó la casa de Montserrat del Castillo, donde protagonizó una seguidilla de accidentes frente a las cámaras.

Ese día regó café, quebró un plato y hasta se espinó un glúteo con un cactus, momentos que también provocaron carcajadas entre sus compañeros y los televidentes.

