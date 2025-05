Mauricio Hoffmann y Majo Ulate se topan con nuevo obstáculo en juicio contra Diego Bravo

Mauricio Hoffmann y María José Ulate seguirán esperando el desenlace de su demanda por difamación contra Diego Bravo. Fotografía: Instagram Majo Ulate. (Instagram/Instagram)

Mauricio Hoffmann y su novia, la maquillista María José Ulate, enfrentan un nuevo obstáculo en el inicio del juicio contra Diego Bravo, a quien denunciaron a inicios del 2023 por difamación.

El inicio del debate estaba programado para los próximos 15 y 16 de mayo en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José; sin embargo, la fecha fue pospuesta una vez más.

Randall Céspedes, abogado del creador de contenido, confirmó a La Teja que este jueves fue notificado que el juicio se pospone una vez más, debido a que los jueces de este proceso atienden otro caso donde hay personas privadas de libertad.

“El tribunal, en virtud de que ellos se encuentran realizando un juicio que inició el año pasado y que se extenderá hasta mayo del 2025, esa misma conformación de jueces e integración del tribunal está ocupado en ese juicio, que es con personas detenidas, entonces no pueden dejar ese juicio por iniciar el otro. Se toma la decisión de que queda sin efecto (el juicio de Ulate y Hoffmann contra Bravo) para este año”, explicó Céspedes a este medio.

Diego Bravo seguirá a la espera del inicio del juicio en su contra por la demanda que le interpusieron en el 2023 María José Ulate y Mauricio Hoffmann. (Instagram)

Esta es la cuarta vez que se aplaza el inicio de este contradictorio que llegó a esa instancia debido a que las partes no conciliaron en las etapas previas, por lo que seguirán esperando.

Randall Céspedes destacó que la nueva fecha fijada por el tribunal es para el 9 y 10 de marzo del 2026, a partir de las 8 de la mañana en los tribunales de Goicoechea.

La Teja intentó conversar con Rafael Rodríguez, abogado de Hoffman y Majo, pero al cierre de esta nota no fue posible contactarlo.

Sobre el aplazamiento del juicio, el abogado de Bravo dijo que ni a su representado ni a él los afecta en nada, pues ellos tienen definida su tesis de defensa desde el inicio y que no cambiarán.

“A nosotros no nos afecta en nada porque nuestra tesis de defensa ya la tenemos marcada desde el inicio y no va a cambiar a no ser que durante el desarrollo del debate, se dé una situación particular”, mencionó.

En setiembre del año pasado, cuando se canceló por última vez el juicio y se reprogramó para mayo del 2025, Mauricio reconoció a La Teja el interés de él y Majo con terminar este proceso.

“Yo más que nadie y María José quisiéramos terminar ya con esto o haberlo terminado desde el año pasado, pero no se ha logrado y ya no es una cuestión nuestra”, afirmó el presentador de canal 7 en aquel momento.